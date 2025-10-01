Деньги в трубу? США теряют 400 млн долларов ежедневно из-за приостановки работы правительства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Экономика

Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам, несмотря на приостановку работы правительства США. Такие данные предоставлены управлением конгресса по бюджету.

конгресс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конгресс сша

Ожидания от приостановки работы

По оценкам, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно, что приведет к ежедневным расходам на компенсации в размере около 400 миллионов долларов.

Влияние шатдауна на экономику

 Многие потери, скорее всего, можно будет восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018 — начале 2019 годов.

Исторический контекст шатдаунов

Новый финансовый год в США начался с шатдауна, и это не редкость для американской политики: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза, обходясь экономике в 37-40 миллиардов долларов.

Мнение президента

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. Он утверждал, что позиция демократов создала проблему с согласованием бюджета и что Белый дом использует текущую ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
