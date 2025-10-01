Союз технологий: Россия и Белоруссия запускают проект, который меняет правила игры

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество не только в традиционной энергетике, но и в перспективных областях высоких технологий. На 2025-2027 годы утверждена комплексная программа, охватывающая атомные неэнергетические проекты и смежные направления. Документ стал продолжением совместных инициатив прошлых лет и опирается на уже действующие договорённости между странами.

Подписали его генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков. В ведомстве подчёркивают, что новый этап взаимодействия откроет дополнительные возможности для интеграции науки, промышленности и инвестиций в рамках Союзного государства.

"Документ стал логическим продолжением на ближайшие несколько лет ранее реализованной комплексной программы", — сообщили в Государственном комитете по науке и технологиям Беларуси.

Основные направления сотрудничества

Программа охватывает широкий спектр сфер, от традиционной энергетики до внедрения новых технологий. Особое внимание уделяется промышленным решениям, медицинским и экологическим разработкам, а также созданию инновационных продуктов для внутреннего и экспортного рынков.

