Удар по кошелькам немцев: откуда взялись тысячи лишних евро в счетах за коммуналку

С начала конфликта на Украине, который вызвал скачок цен на энергоносители, немецкие семьи столкнулись с существенным увеличением затрат на электроэнергию и газ.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Такие данные были представлены в исследовании портала Verivox, опубликованном изданием Bild. Аналитики Verivox сопоставили годовые объёмы расходов немецких домохозяйств на электроснабжение и газоснабжение до и после эскалации украинского конфликта, принимая во внимание государственные меры по сдерживанию ценового роста, действовавшие в 2023 году.

Согласно полученным результатам, с 2022 по 2025 год семья из четырёх человек переплатила за газ в общей сложности 4815 евро, а за электроэнергию — 1149 евро.

Для семей, состоящих из трёх человек, дополнительные затраты за тот же период составили 4376 евро и 1016 евро соответственно.

Жители Германии, проживающие вдвоём, понесли дополнительные расходы в размере 2947 евро (газ) и 821 евро (электричество).

Одинокие немцы переплатили 1264 евро за газ и 500 евро за электроэнергию, пишет РИА Новости.