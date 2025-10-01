Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене

Анализ данных с ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов показал значительные колебания цен на различные товары в сентябре. Лидером роста стала платина, а наибольшее падение зафиксировано у какао-бобов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Рост цен на драгоценные металлы

В начале осени платина продемонстрировала впечатляющий скачок стоимости, увеличившись на 16,9% в месячном исчислении. Серебро и золото также показали заметный рост, прибавив в цене 14,1% и 9,5% соответственно.

Сельскохозяйственная продукция

Среди продукции сельского хозяйства наиболее значительно подорожало мясо птицы, стоимость которого на бразильском рынке выросла на 15%. Свинина также показала рост, прибавив около 6,5%, в то время как овёс подорожал на 2,8%.

Древесина

Что касается промышленного сырья, то наибольший рост зафиксирован у древесины на американском рынке, где цены увеличились на 11,9% на фоне опасений введения пошлин на импорт.

Энергоносители: уран в лидерах роста

Среди основных энергоносителей в сентябре лидировал уран, стоимость которого увеличилась на 7,1%, согласно РИА Новости.