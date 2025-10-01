Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На карте они есть, а в турах — нет: страны, куда туристы почти не заглядывают
Одна ошибка в дыхании — и бег превращается в пытку: как избежать головокружений и боли в боку
Один жакет вместо трёх: универсальная модель, которая спасает в любой ситуации
Обещанный источник пользы превращается в риск: в добавках для здоровья кроется угроза
Медленная смерть в миске: как безобидные на вид лакомства годами травят вашего любимца
Дмитрий Дибров о молчании после развода: что скрывает телеведущий ради детей
Морозы не страшны, а урожай рекордный: какие сорта алычи выдержат среднюю полосу
Ваш холодильник работает против вас: одна кнопка незаметно увеличивает расходы на 50%
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы

Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене

Экономика

Анализ данных с ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов показал значительные колебания цен на различные товары в сентябре. Лидером роста стала платина, а наибольшее падение зафиксировано у какао-бобов.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Рост цен на драгоценные металлы

В начале осени платина продемонстрировала впечатляющий скачок стоимости, увеличившись на 16,9% в месячном исчислении. Серебро и золото также показали заметный рост, прибавив в цене 14,1% и 9,5% соответственно.

Сельскохозяйственная продукция

Среди продукции сельского хозяйства наиболее значительно подорожало мясо птицы, стоимость которого на бразильском рынке выросла на 15%. Свинина также показала рост, прибавив около 6,5%, в то время как овёс подорожал на 2,8%.

Древесина

Что касается промышленного сырья, то наибольший рост зафиксирован у древесины на американском рынке, где цены увеличились на 11,9% на фоне опасений введения пошлин на импорт. 

Энергоносители: уран в лидерах роста

Среди основных энергоносителей в сентябре лидировал уран, стоимость которого увеличилась на 7,1%, согласно РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы
Один мигающий индикатор — и вся электроника авто превращается в обузу и ловушку
Сладкий убийца на прилавке: почему хурма может оказаться опаснее, чем вы думали
Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене
Провокация по учебнику: как русские дроны появляются там, куда им не долететь
Леонардо ДиКаприо раскрыл имя наставника: как режиссёр помог ему в первых съёмках с Робертом Де Ниро
ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти
Сергей Лазарев и Варя Щербакова: искры флирта и неожиданные признания в эфире
Туристы обходят их стороной, а зря: 4 варианта зимнего отдыха без лишних трат
Туалетная бумага уходит в прошлое: Европа давно перешла на замену, которая эффективнее во всём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.