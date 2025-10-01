Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС

В ближайшие десять лет атомные электростанции в США могут столкнуться с дефицитом запасов обогащённого урана.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

Причины надвигающегося кризиса

В прошлом году энергетические компании заключили меньше соглашений на поставку урана из-за резкого скачка цен на этот ресурс. В отчёте Управления энергетической информации (EIA) указывается, что при отсутствии долгосрочных контрактов на поставку многим энергетическим компаниям, вероятно, придётся прибегать к краткосрочным сделкам, чтобы обеспечить непрерывную работу реакторов, пишет Bloomberg.

Зависимость от импорта и геополитические риски

Более 90% урана, использованного американскими реакторами в прошлом году, было импортировано из-за рубежа.

Как известно, в 2024 году администрация Джо Байдена утвердила закон, обязывающий компании прекратить закупки обогащённого урана из России к 2028 году. Впоследствии, через полгода, Россия приняла ответные меры, временно ограничив экспорт в США.