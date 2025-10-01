Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукт вместо шприца: секрет омоложения после 45 с минимальным риском раздражений и пигментации
Батон у пруда меняет эволюцию: что становится с утками, которые больше не хотят улетать
Напитки против простуды: четыре тёплых рецепта облегчают боль и возвращают организм к жизни
Купил два комплекта шин на дисках: удобство, которое обернётся пустыми расходами
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС

Шаг вперёд, два назад? Что ждёт российскую экономику в ближайшие годы

2:14
Экономика

Агентство Reuters сообщает о дальнейшем спаде в российской промышленности в сентябре. Индикатор PMI, отражающий деловую активность в производственном секторе (рассчитанный S&P Global), снизился с 48,7 в августе до 48,2 в сентябре.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Экономист Николай Кульбака отмечает, что данное снижение индекса вполне закономерно, пишет "Царьград".

Причины стагнации

Падение индекса деловой активности не является неожиданностью. 

Во-первых, наблюдается дефицит ресурсов, необходимых для расширения производства. Низкий уровень безработицы указывает на нехватку рабочей силы, затрагивающую все сферы бизнеса. Производственные мощности загружены, что ограничивает дальнейший рост объёмов производства.

Во-вторых, отмечается стагнация внутреннего спроса. Доходы населения ограничены вследствие сложной экономической ситуации, вызванной геополитическими событиями, санкциями и увеличением налоговой нагрузки. Проблема заключается не только в отсутствии роста внутреннего спроса, но и в недостатке доступных инструментов для стимулирования экономики, считает эксперт.

Пути выхода из стагнации

Для возобновления экономического роста необходимы решительные меры. Например, привлечение иностранных инвестиций, что позволит приобрести более современные и производительные технологии, требующие меньшего количества рабочей силы. Российским предприятиям требуется обновление оборудования, которое не производится в стране.

Однако, экономический рост должен ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Для этого необходимо укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами, осваивать новые рынки и ожидать ослабления санкционного давления. Также необходимо снижать себестоимость продукции.

Реализация этих мер в настоящее время затруднена, поэтому российская экономика, вероятно, продолжит стагнировать в ближайшие годы. И это еще не самый негативный сценарий, подытожил Кульбака.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.