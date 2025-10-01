Шаг вперёд, два назад? Что ждёт российскую экономику в ближайшие годы

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство Reuters сообщает о дальнейшем спаде в российской промышленности в сентябре. Индикатор PMI, отражающий деловую активность в производственном секторе (рассчитанный S&P Global), снизился с 48,7 в августе до 48,2 в сентябре.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Экономист Николай Кульбака отмечает, что данное снижение индекса вполне закономерно, пишет "Царьград".

Причины стагнации

Падение индекса деловой активности не является неожиданностью.

Во-первых, наблюдается дефицит ресурсов, необходимых для расширения производства. Низкий уровень безработицы указывает на нехватку рабочей силы, затрагивающую все сферы бизнеса. Производственные мощности загружены, что ограничивает дальнейший рост объёмов производства.

Во-вторых, отмечается стагнация внутреннего спроса. Доходы населения ограничены вследствие сложной экономической ситуации, вызванной геополитическими событиями, санкциями и увеличением налоговой нагрузки. Проблема заключается не только в отсутствии роста внутреннего спроса, но и в недостатке доступных инструментов для стимулирования экономики, считает эксперт.

Пути выхода из стагнации

Для возобновления экономического роста необходимы решительные меры. Например, привлечение иностранных инвестиций, что позволит приобрести более современные и производительные технологии, требующие меньшего количества рабочей силы. Российским предприятиям требуется обновление оборудования, которое не производится в стране.

Однако, экономический рост должен ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Для этого необходимо укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами, осваивать новые рынки и ожидать ослабления санкционного давления. Также необходимо снижать себестоимость продукции.

Реализация этих мер в настоящее время затруднена, поэтому российская экономика, вероятно, продолжит стагнировать в ближайшие годы. И это еще не самый негативный сценарий, подытожил Кульбака.