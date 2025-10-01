Хлопья по-крупному: Нижний Новгород ждёт инвесторов для переработки картофеля

Корпорация развития Нижегородской области подготовила комплексное инвестиционное предложение по возведению предприятия, специализирующегося на переработке картофеля в хлопья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний картофельный участок

Данный проект содержит детальные расчеты, разработанный бизнес-план и варианты размещения.

Ключевые параметры и локация

Общий объём необходимых капиталовложений оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Планируемая производительность завода составит свыше 22 тысяч тонн продукции в год. Для реализации проекта на выбор предлагаются четыре участка земли в Дальнеконстантиновском, Лукояновском районах и городском округе Арзамас.

Поддержка инвесторов и перспективы рынка

Корпорация провела анализ сырьевой базы региона и возможных рынков сбыта продукции. Инвесторы смогут воспользоваться льготными кредитными программами и заёмными средствами для приобретения необходимого оборудования.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко подчеркнул, что предоставление готового бизнес-плана и площадок для строительства значительно упрощает привлечение крупных инвесторов в регион и ускоряет процесс запуска новых производств.

Позиции региона в картофелеводстве

В 2024 году регион стал лидером по производству картофеля в Приволжском федеральном округе и занял пятое место в стране (397 тысяч тонн).

В текущем году в регионе уже убрано более 230 тыс. тонн картофеля, согласно РБК.

Благоприятные климатические условия и активное использование гидромелиорации способствуют высоким показателям урожайности.