Незнание стоит дорого: почему россияне не используют налоговые вычеты

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Многие граждане не пользуются доступными налоговыми вычетами и льготами просто потому, что не знают о них или не готовы собирать необходимые документы. Об этом Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

По его словам, чаще всего остаются невостребованными имущественные вычеты и стандартные вычеты по НДФЛ: на образование, лечение и даже на занятия спортом.

"Например, оплату фитнес-клуба можно частично вернуть, так же как и расходы на обучение или покупку лекарств при наличии документов. Многие люди просто не собирают чеков и квитанций, поэтому упускают эти возможности", — пояснил консультант.

Эксперт отметил, что льгот и преференций в российской системе — очень много, но ключевая проблема — техническая. Люди не готовы тратить время на поиск и оформление.

"У нас в стране существует огромное количество льгот — у меня в справочнике их порядка нескольких тысяч. Инструменты есть, но ими пользуются лишь те, кто столкнулся с налоговой нагрузкой и решил заняться вопросом", — сказал он.

Сивков также дал практическую инструкцию тем, кто хочет проверить, какие льготы ему доступны.

"Первое, что нужно сделать — зайти на официальный сайт nalog.ru, где собрана информация по видам налогов и доступным льготам. Там же указано, какие документы нужны и куда обращаться. Это простой и легальный путь — при желании всю процедуру можно пройти самостоятельно", — отметил консультант.

Он напомнил, что современные инструменты делают процесс еще проще.

"Если сложно разбираться вручную, можно обратиться к поисковым сервисам или нейросетям. Сформулировав запрос, вы получите список возможных льгот и алгоритм действий. Главное — проявить желание, чтобы получить законную экономию", — резюмировал Сивков.