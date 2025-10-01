Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забываете всё? Мнемоническое правило 2-7-30 поможет удержать знания надолго
Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра
Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу
Посадили куст смородины — а весной собрали ведро ягод: секрет осеннего старта
Когда золото ценилось меньше железа: новая находка переворачивает историю металлургии
Не всё полезно в холода: почему зимний спорт может стать смертельно опасным
Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно

Иран, Россия и Турция присматриваются: что будет с ураном в Нигере

1:40
Экономика

Французская компания Orano, специализирующаяся на ядерной энергетике, заявила о наличии 1500 тонн урана на руднике SOMAIR в Нигере. Компания намерена добиваться компенсации и инициировать судебные разбирательства, если уран будет извлечён или продан без её согласия.

урановый карьер, Нигер
Фото: ru.wikipedia.org by David FRANCOIS is licensed under free for commercial use
урановый карьер, Нигер

Иран, Россия и Турция как потенциальные покупатели

По информации источника, близкого к руднику, Нигер пока не продавал этот уран, но потенциальный интерес к нему проявляют Иран, Россия и Турция.

После того как правительство Нигера заблокировало деятельность SOMAIR и предприняло шаги по его национализации, Orano обратилась в арбитражный суд при Всемирном банке.

Решение международного суда

Международный трибунал обязал Нигер прекратить любые операции по продаже или передаче урана, добытого до приостановки деятельности рудника военным правительством, контролирующим Нигер.

По оценкам, стоимость урана, находящегося на руднике Сомаир, составляет около 270 миллионов долларов.

Контроль Нигера над урановыми ресурсами

Источник в SOMAIR сообщает, что производство теперь находится под контролем государственной компании SOPAMIN. Спрос на покупку урана очень высок.

Правительство Нигера усилил контроль над своими природными ресурсами. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах региона.

Премьер-министр страны Али Ламин Зейн обвинил иностранные компании в эксплуатации ресурсов Нигера на протяжении десятилетий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно
Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры
Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя
Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Россиян предупреждают о шестидневке: ноябрь начнётся не с отдыха
Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой
Длина не прибавляется, пока кожа головы задыхается: ошибки, которые блокируют рост волос
Балкон вместо зимнего сада: хитрый способ спасти лимон и сохранить урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.