Иран, Россия и Турция присматриваются: что будет с ураном в Нигере

Экономика

Французская компания Orano, специализирующаяся на ядерной энергетике, заявила о наличии 1500 тонн урана на руднике SOMAIR в Нигере. Компания намерена добиваться компенсации и инициировать судебные разбирательства, если уран будет извлечён или продан без её согласия.

Фото: ru.wikipedia.org by David FRANCOIS is licensed under free for commercial use урановый карьер, Нигер

Иран, Россия и Турция как потенциальные покупатели

По информации источника, близкого к руднику, Нигер пока не продавал этот уран, но потенциальный интерес к нему проявляют Иран, Россия и Турция.

После того как правительство Нигера заблокировало деятельность SOMAIR и предприняло шаги по его национализации, Orano обратилась в арбитражный суд при Всемирном банке.

Решение международного суда

Международный трибунал обязал Нигер прекратить любые операции по продаже или передаче урана, добытого до приостановки деятельности рудника военным правительством, контролирующим Нигер.

По оценкам, стоимость урана, находящегося на руднике Сомаир, составляет около 270 миллионов долларов.

Контроль Нигера над урановыми ресурсами

Источник в SOMAIR сообщает, что производство теперь находится под контролем государственной компании SOPAMIN. Спрос на покупку урана очень высок.

Правительство Нигера усилил контроль над своими природными ресурсами. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах региона.

Премьер-министр страны Али Ламин Зейн обвинил иностранные компании в эксплуатации ресурсов Нигера на протяжении десятилетий.