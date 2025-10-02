Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мясо, которое тает во рту: один секретный приём превращает любую свинину в гастрономический восторг
Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью
Машины поднимают бунт: угроза войны человека и ИИ оказалась ближе, чем представляли учёные
Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне
Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы
Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай
Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз
Гости будут сворачивать шеи: решение для стен, которое превращает квартиру в арт-галерею
Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян

Двойной нокдаун: ОПЕК+ и Ирак обрушили котировки нефти сильнее, чем за два месяца

5:42
Экономика

Цены на нефть обвалились: в один день рынок получил сразу два мощных сигнала — обсуждения в OPEC+ о возможном росте поставок и возобновление работы иракского нефтепровода Киркук-Джейхан. Это стало самым резким падением котировок почти за два месяца.

Падение нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Падение нефти

Двойной удар по рынку

Цена на нефть Brent на бирже ICE опустилась до $67 за баррель (≈6 365 ₽ при курсе $1 = 95 ₽). В то время как Россия сокращает экспорт и восстанавливает повреждённые НПЗ, в глобальной картине начали доминировать негативные для цен факторы: рост предложения и новые поставки из Ирака.

  • OPEC+ обсуждает очередное увеличение добычи минимум на 137 тыс. баррелей в сутки.
  • Ирак возобновил прокачку по нефтепроводу Киркук-Джейхан объёмом 180–190 тыс. баррелей в сутки с планом довести до ~230 тыс.

Китай и индонезийская нефть

Отдельный фактор — активность Китая. В августе импорт нефти из Индонезии вырос в три раза, достигнув 2,7 млн тонн. При этом ещё в прошлом году страна отправила в Китай всего одну партию конденсата. Реально же речь идёт о поставках иранской нефти, которые проходят через индонезийский остров Батам с помощью операций "судно-судно".

В итоге Китай формирует теневой маршрут для импорта сырья, обходя санкции, а вместе с ним усиливает закупки венесуэльской нефти — порядка сотен тысяч баррелей в сутки, что стало рекордом.

Что делают мировые компании

  • ExxonMobil сократит 2000 рабочих мест (3% штата) после покупки Pioneer Natural Resources.
  • ConocoPhillips подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей на разработку газовых месторождений.
  • BP запускает проект "Тибр-Гуадалупе" в Мексиканском заливе стоимостью $5 млрд.
  • TotalEnergies собирается продать часть портфеля проектов в сфере ВИЭ. Компания рассматривает частичные продажи долей в отдельных проектах.

Другие факторы давления

  • Хуситы возобновили атаки дронами: судно под голландским флагом в Аденском заливе получило серьёзные повреждения.
  • В Нигерии профсоюзы ограничили поставки сырья и газа на НПЗ Dangote мощностью 650 тысяч баррелей в сутки из-за увольнений, что фактически угрожает его работе.
  • В США администрация Трампа расширяет использование угля, выделив $625 млн на модернизацию ТЭС.
  • Казахстан обсуждает строительство четвёртого НПЗ мощностью около 10 млн тонн в год (≈200 тыс. баррелей в сутки), запуск запланирован после 2030 года.

А что если…

Если OPEC+ подтвердит рост добычи, а Ирак стабилизирует поставки, нефть может закрепиться ниже $70 (≈6 650 ₽) за баррель. Но если продолжатся атаки на танкеры и перебои с российским экспортом, котировки снова могут вернуться к $75-80 (≈7 100-7 600 ₽).

Плюсы и минусы для России

Плюсы Минусы
Высокий спрос Китая и Индии Снижение цен на нефть Brent
Возможность поставок в Турцию и Азию Давление санкций и конкуренция с Ираном и Венесуэлой
Сохранение доходов через СПГ Рост расходов на восстановление НПЗ

FAQ

Почему цены упали именно сейчас

Из-за комбинации: слухи о росте добычи в OPEC+ и возобновление поставок из Ирака.

Как влияет Китай

Через серые схемы поставок из Ирана и Венесуэлы он увеличивает предложение на рынке.

Что будет с ценами дальше

Сценарий зависит от решений OPEC+ и геополитики: диапазон $67-75 (≈6 350-7 100 ₽) выглядит наиболее вероятным.

Мифы и правда

  • Миф: Россия остаётся главным источником нестабильности на рынке.
    Правда: ключевым фактором стали решения OPEC+ и азиатские маршруты поставок.

  • Миф: нефть всегда дорожает во время войн.
    Правда: рост предложения и конкуренция могут сбивать цены даже при конфликтах.

  • Миф: Европа может полностью отказаться от ближневосточной нефти.
    Правда: альтернативы ограничены, а зависимость от импорта сохраняется.

3 интересных факта

  • Нефтепровод Киркук-Джейхан впервые с 2023 года возобновил работу.
  • Китай в августе утроил закупки "индонезийской" нефти — на самом деле иранской.
  • Считается, что Brent может упасть до $50 (≈4 750 ₽), но оснований для этого пока нет.

Исторический контекст

  • 1973 год: нефтяной кризис после эмбарго OPEC.
  • 2008 год: рекордное падение цен во время мирового кризиса.
  • 2020 год: цены на нефть впервые стали отрицательными (WTI).
  • 2023 год: приостановка прокачки по Киркук-Джейхан.
  • 2025 год: новый обвал цен Brent до $67 (≈6 365 ₽).
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Мясо, которое тает во рту: один секретный приём превращает любую свинину в гастрономический восторг
Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью
Машины поднимают бунт: угроза войны человека и ИИ оказалась ближе, чем представляли учёные
Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне
Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы
Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай
Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз
Гости будут сворачивать шеи: решение для стен, которое превращает квартиру в арт-галерею
Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян
Коммунальный долг: невинная просрочка или путь к потере собственности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.