Двойной нокдаун: ОПЕК+ и Ирак обрушили котировки нефти сильнее, чем за два месяца

Цены на нефть обвалились: в один день рынок получил сразу два мощных сигнала — обсуждения в OPEC+ о возможном росте поставок и возобновление работы иракского нефтепровода Киркук-Джейхан. Это стало самым резким падением котировок почти за два месяца.
Цена на нефть Brent на бирже ICE опустилась до $67 за баррель (≈6 365 ₽ при курсе $1 = 95 ₽). В то время как Россия сокращает экспорт и восстанавливает повреждённые НПЗ, в глобальной картине начали доминировать негативные для цен факторы: рост предложения и новые поставки из Ирака.
Отдельный фактор — активность Китая. В августе импорт нефти из Индонезии вырос в три раза, достигнув 2,7 млн тонн. При этом ещё в прошлом году страна отправила в Китай всего одну партию конденсата. Реально же речь идёт о поставках иранской нефти, которые проходят через индонезийский остров Батам с помощью операций "судно-судно".
В итоге Китай формирует теневой маршрут для импорта сырья, обходя санкции, а вместе с ним усиливает закупки венесуэльской нефти — порядка сотен тысяч баррелей в сутки, что стало рекордом.
Если OPEC+ подтвердит рост добычи, а Ирак стабилизирует поставки, нефть может закрепиться ниже $70 (≈6 650 ₽) за баррель. Но если продолжатся атаки на танкеры и перебои с российским экспортом, котировки снова могут вернуться к $75-80 (≈7 100-7 600 ₽).
|Плюсы
|Минусы
|Высокий спрос Китая и Индии
|Снижение цен на нефть Brent
|Возможность поставок в Турцию и Азию
|Давление санкций и конкуренция с Ираном и Венесуэлой
|Сохранение доходов через СПГ
|Рост расходов на восстановление НПЗ
Из-за комбинации: слухи о росте добычи в OPEC+ и возобновление поставок из Ирака.
Через серые схемы поставок из Ирана и Венесуэлы он увеличивает предложение на рынке.
Сценарий зависит от решений OPEC+ и геополитики: диапазон $67-75 (≈6 350-7 100 ₽) выглядит наиболее вероятным.
Миф: Россия остаётся главным источником нестабильности на рынке.
Правда: ключевым фактором стали решения OPEC+ и азиатские маршруты поставок.
Миф: нефть всегда дорожает во время войн.
Правда: рост предложения и конкуренция могут сбивать цены даже при конфликтах.
Миф: Европа может полностью отказаться от ближневосточной нефти.
Правда: альтернативы ограничены, а зависимость от импорта сохраняется.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.