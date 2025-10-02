Двойной нокдаун: ОПЕК+ и Ирак обрушили котировки нефти сильнее, чем за два месяца

Цены на нефть обвалились: в один день рынок получил сразу два мощных сигнала — обсуждения в OPEC+ о возможном росте поставок и возобновление работы иракского нефтепровода Киркук-Джейхан. Это стало самым резким падением котировок почти за два месяца.

Двойной удар по рынку

Цена на нефть Brent на бирже ICE опустилась до $67 за баррель (≈6 365 ₽ при курсе $1 = 95 ₽). В то время как Россия сокращает экспорт и восстанавливает повреждённые НПЗ, в глобальной картине начали доминировать негативные для цен факторы: рост предложения и новые поставки из Ирака.

OPEC+ обсуждает очередное увеличение добычи минимум на 137 тыс. баррелей в сутки.

Ирак возобновил прокачку по нефтепроводу Киркук-Джейхан объёмом 180–190 тыс. баррелей в сутки с планом довести до ~230 тыс.

Китай и индонезийская нефть

Отдельный фактор — активность Китая. В августе импорт нефти из Индонезии вырос в три раза, достигнув 2,7 млн тонн. При этом ещё в прошлом году страна отправила в Китай всего одну партию конденсата. Реально же речь идёт о поставках иранской нефти, которые проходят через индонезийский остров Батам с помощью операций "судно-судно".

В итоге Китай формирует теневой маршрут для импорта сырья, обходя санкции, а вместе с ним усиливает закупки венесуэльской нефти — порядка сотен тысяч баррелей в сутки, что стало рекордом.

Что делают мировые компании

ExxonMobil сократит 2000 рабочих мест (3% штата) после покупки Pioneer Natural Resources.

сократит 2000 рабочих мест (3% штата) после покупки Pioneer Natural Resources. ConocoPhillips подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей на разработку газовых месторождений.

подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей на разработку газовых месторождений. BP запускает проект "Тибр-Гуадалупе" в Мексиканском заливе стоимостью $5 млрд.

запускает проект "Тибр-Гуадалупе" в Мексиканском заливе стоимостью $5 млрд. TotalEnergies собирается продать часть портфеля проектов в сфере ВИЭ. Компания рассматривает частичные продажи долей в отдельных проектах.

Другие факторы давления

Хуситы возобновили атаки дронами: судно под голландским флагом в Аденском заливе получило серьёзные повреждения.

В Нигерии профсоюзы ограничили поставки сырья и газа на НПЗ Dangote мощностью 650 тысяч баррелей в сутки из-за увольнений, что фактически угрожает его работе.

В США администрация Трампа расширяет использование угля, выделив $625 млн на модернизацию ТЭС.

расширяет использование угля, выделив $625 млн на модернизацию ТЭС. Казахстан обсуждает строительство четвёртого НПЗ мощностью около 10 млн тонн в год (≈200 тыс. баррелей в сутки), запуск запланирован после 2030 года.

А что если…

Если OPEC+ подтвердит рост добычи, а Ирак стабилизирует поставки, нефть может закрепиться ниже $70 (≈6 650 ₽) за баррель. Но если продолжатся атаки на танкеры и перебои с российским экспортом, котировки снова могут вернуться к $75-80 (≈7 100-7 600 ₽).

Плюсы и минусы для России

Плюсы Минусы Высокий спрос Китая и Индии Снижение цен на нефть Brent Возможность поставок в Турцию и Азию Давление санкций и конкуренция с Ираном и Венесуэлой Сохранение доходов через СПГ Рост расходов на восстановление НПЗ

FAQ

Почему цены упали именно сейчас

Из-за комбинации: слухи о росте добычи в OPEC+ и возобновление поставок из Ирака.

Как влияет Китай

Через серые схемы поставок из Ирана и Венесуэлы он увеличивает предложение на рынке.

Что будет с ценами дальше

Сценарий зависит от решений OPEC+ и геополитики: диапазон $67-75 (≈6 350-7 100 ₽) выглядит наиболее вероятным.

Мифы и правда

Миф: Россия остаётся главным источником нестабильности на рынке.

Правда: ключевым фактором стали решения OPEC+ и азиатские маршруты поставок.

Миф: нефть всегда дорожает во время войн.

Правда: рост предложения и конкуренция могут сбивать цены даже при конфликтах.

Миф: Европа может полностью отказаться от ближневосточной нефти.

Правда: альтернативы ограничены, а зависимость от импорта сохраняется.

3 интересных факта

Нефтепровод Киркук-Джейхан впервые с 2023 года возобновил работу.

Китай в августе утроил закупки "индонезийской" нефти — на самом деле иранской.

Считается, что Brent может упасть до $50 (≈4 750 ₽), но оснований для этого пока нет.

Исторический контекст

1973 год: нефтяной кризис после эмбарго OPEC.

нефтяной кризис после эмбарго OPEC. 2008 год: рекордное падение цен во время мирового кризиса.

рекордное падение цен во время мирового кризиса. 2020 год: цены на нефть впервые стали отрицательными (WTI).

цены на нефть впервые стали отрицательными (WTI). 2023 год: приостановка прокачки по Киркук-Джейхан.

приостановка прокачки по Киркук-Джейхан. 2025 год: новый обвал цен Brent до $67 (≈6 365 ₽).