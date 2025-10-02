На бумаге — чисто, в реальности — российский: как Европа рискует сама пустить газ обратно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия и Европа продолжают энергетическую партию в шахматы. ЕС поставил цель полностью снизить зависимость от российского газа к 2027 году, но на горизонте уже появился возможный обходной маршрут — Турция. Именно она может стать тем самым "слабым звеном", через которое российский газ, формально под другой маркировкой, продолжит поступать на европейский рынок.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Турция на перекрёстке газовых потоков

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне прямо предупредил: если Евросоюз введёт запрет на российский СПГ, то поставки с "Ямал СПГ" будут перенаправлены на другие рынки — в Индию или Турцию. Второй вариант для России может оказаться стратегическим: газ, поступивший в турецкую систему, легко смешивается с потоками из Азербайджана, частично Ирана и других стран. На выходе происхождение топлива становится неразличимым, что позволяет европейским трейдерам получать "чистый на бумаге" газ.

"Если ЕС запретит российский СПГ, мы перенаправим поставки с Ямала в другое место — в Турцию или Индию", — заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.

ЕС и Россия: разные ходы одной игры

Сторона Цель Риски
Евросоюз Минимизировать зависимость от российских энергоносителей к концу 2027 года Сложность контроля происхождения газа
Россия Сохранить экспорт через обходные маршруты Ужесточение санкций и тарифных барьеров
Турция Укрепить статус газового хаба Давление со стороны ЕС и рост подозрений

Как работает схема обеления газа

Физические свопы в энергетике позволяют на бумаге заменить российский газ на другой, например азербайджанский. В действительности молекулы смешиваются в турецкой системе, и конечный покупатель в ЕС получает топливо, происхождение которого отследить невозможно. Для Европы это проблема, для России — возможность сохранить часть доходов.

Что может предпринять ЕС

  • Ужесточить правила сертификации газа.
  • Применять цифровые системы отслеживания контрактов.
  • Усилить контроль и мониторинг трансграничных потоков на болгаро-турецкой границе.
  • Наложить штрафы на трейдеров за участие в схемах.
  • Расширить закупки в Норвегии и Алжире.

А что если…

Если Евросоюз не сможет жёстко контролировать газовые потоки, к 2027 году российский газ продолжит поступать в Европу, пусть и с другой "этикеткой". Если же Брюссель введёт систему цифровой сертификации и наладит проверки на интерконнекторах, Турции придётся выбирать: либо сохранить роль хаба, либо лишиться доверия ЕС.

Плюсы и минусы для России

Плюсы Минусы
Возможность сохранить экспорт Риск новых санкций
Расширение сотрудничества с Турцией, Индией и Китаем Рост недоверия со стороны европейских партнёров
Гибкость в распределении потоков Зависимость от турецкой позиции

FAQ

Когда ЕС планирует полный отказ от российского газ

Дедлайн — 31 декабря 2027 года, но политическая воля может ускорить процесс.

Почему Турция считается слабым звеном

Потому что в её системе смешиваются поставки из 5-6 источников, и определить происхождение газа невозможно.

Что такое физический своп

Это замена российского газа на другой на бумаге: фактически поставка идёт, но юридически газ становится "нероссийским".

Мифы и правда

  • Миф: ЕС способен отследить происхождение газа по молекуле.
    Правда: после смешивания в трубопроводах это технически невозможно.

  • Миф: Турция строго придерживается санкционной дисциплины.
    Правда: Анкара действует в собственных интересах и усиливает роль газового узла.

  • Миф: Россия полностью потеряет рынок ЕС.
    Правда: часть газа может вернуться в Европу через обходные схемы.

Интересные факты

  • ЕС раньше ввёл эмбарго на российскую нефть и уголь, чем на газ.
  • Турция уже участвует в газовых свопах с Азербайджаном.

Исторический контекст

  • 2006 год: первый крупный газовый кризис между Россией и Украиной.
  • 2014 год: санкции ЕС после присоединения Крыма.
  • 2022 год: энергетический кризис в Европе и рост цен на газ.
  • 2025 год: обсуждение полного запрета российского газа с дедлайном в 2027 году.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
