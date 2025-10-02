На бумаге — чисто, в реальности — российский: как Европа рискует сама пустить газ обратно

Россия и Европа продолжают энергетическую партию в шахматы. ЕС поставил цель полностью снизить зависимость от российского газа к 2027 году, но на горизонте уже появился возможный обходной маршрут — Турция. Именно она может стать тем самым "слабым звеном", через которое российский газ, формально под другой маркировкой, продолжит поступать на европейский рынок.
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне прямо предупредил: если Евросоюз введёт запрет на российский СПГ, то поставки с "Ямал СПГ" будут перенаправлены на другие рынки — в Индию или Турцию. Второй вариант для России может оказаться стратегическим: газ, поступивший в турецкую систему, легко смешивается с потоками из Азербайджана, частично Ирана и других стран. На выходе происхождение топлива становится неразличимым, что позволяет европейским трейдерам получать "чистый на бумаге" газ.
"Если ЕС запретит российский СПГ, мы перенаправим поставки с Ямала в другое место — в Турцию или Индию", — заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
|Сторона
|Цель
|Риски
|Евросоюз
|Минимизировать зависимость от российских энергоносителей к концу 2027 года
|Сложность контроля происхождения газа
|Россия
|Сохранить экспорт через обходные маршруты
|Ужесточение санкций и тарифных барьеров
|Турция
|Укрепить статус газового хаба
|Давление со стороны ЕС и рост подозрений
Физические свопы в энергетике позволяют на бумаге заменить российский газ на другой, например азербайджанский. В действительности молекулы смешиваются в турецкой системе, и конечный покупатель в ЕС получает топливо, происхождение которого отследить невозможно. Для Европы это проблема, для России — возможность сохранить часть доходов.
Если Евросоюз не сможет жёстко контролировать газовые потоки, к 2027 году российский газ продолжит поступать в Европу, пусть и с другой "этикеткой". Если же Брюссель введёт систему цифровой сертификации и наладит проверки на интерконнекторах, Турции придётся выбирать: либо сохранить роль хаба, либо лишиться доверия ЕС.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность сохранить экспорт
|Риск новых санкций
|Расширение сотрудничества с Турцией, Индией и Китаем
|Рост недоверия со стороны европейских партнёров
|Гибкость в распределении потоков
|Зависимость от турецкой позиции
Дедлайн — 31 декабря 2027 года, но политическая воля может ускорить процесс.
Потому что в её системе смешиваются поставки из 5-6 источников, и определить происхождение газа невозможно.
Это замена российского газа на другой на бумаге: фактически поставка идёт, но юридически газ становится "нероссийским".
Миф: ЕС способен отследить происхождение газа по молекуле.
Правда: после смешивания в трубопроводах это технически невозможно.
Миф: Турция строго придерживается санкционной дисциплины.
Правда: Анкара действует в собственных интересах и усиливает роль газового узла.
Миф: Россия полностью потеряет рынок ЕС.
Правда: часть газа может вернуться в Европу через обходные схемы.
