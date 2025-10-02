Драгоценные металлы в шоке: закрытие китайских рынков обрушило цены после исторических максимумов

Цены на золото, серебро и платину вновь оказались в центре внимания: во вторник в Лондоне котировки драгоценных металлов резко пошли вниз, нивелировав рекорды, зафиксированные всего накануне. Причина — закрытие китайских рынков в честь национальных праздников, что снизило ликвидность на крупнейшем в мире рынке потребления золота и серебра.
Золото, недавно обновившее рекорд в 3871 доллар за тройскую унцию, потеряло почти 80 долларов и вернулось к отметке около 3800. Серебро обрушилось на 2,8% после скачка до 14-летнего максимума выше $47, а платина и палладий потеряли более 6,2% от новых максимумов. В пересчёте на рубли (курс $1 ≈ 95 ₽) это значит: золото — около 361 тыс. ₽ за унцию, серебро — около 4470 ₽ за грамм, платина — порядка 148 тыс. ₽ за унцию.
В Шанхае торгов не было целую неделю, что ещё сильнее ударило по спросу. Однако именно там золото установило новый рекорд — 872 юаня за грамм, став уже 36-м максимумом с начала 2025 года.
|Металл
|Новый рекорд
|Падение
|Цена после снижения
|Золото
|$3871/унция (≈368 тыс. ₽)
|-$80
|$3791 (≈360 тыс. ₽)
|Серебро
|$47/унция (≈4470 ₽/грамм)
|-2,8%
|≈$45,7 (≈4350 ₽/грамм)
|Платина
|$1628/унция (≈155 тыс. ₽)
|-$100
|$1562 (≈148 тыс. ₽)
|Палладий
|максимум за 2 месяца
|-6,2%
|падение более $100
Если китайский рынок откроется с повышенным спросом после праздников, возможен новый скачок цен выше 3900 долларов (≈370 тыс. ₽). Но если инвесторы продолжат распродажу, золото может вернуться к 3500 долларам (≈333 тыс. ₽).
|Плюсы
|Минусы
|Золото остаётся защитным активом
|Высокая волатильность из-за Китая
|Серебро растёт вместе с промышленностью
|Возможные резкие откаты
|Платина востребована в автопроме
|Сильная зависимость от промышленного цикла
Из-за закрытия китайского рынка и фиксации прибыли трейдерами.
Там импорт золота и серебра почти удвоился в сентябре, несмотря на высокие цены.
Инвесторы используют коррекции для входа, но важно учитывать риски волатильности.
Миф: золото всегда растёт во время кризисов.
Правда: бывают резкие коррекции, особенно при фиксации прибыли.
Миф: серебро менее выгодно, чем золото.
Правда: промышленный спрос делает его перспективным.
Миф: платина и палладий только для инвесторов.
Правда: это важные промышленные металлы, используемые в автопроме.
Таким образом, нынешняя коррекция на рынке драгоценных металлов выглядит скорее временной передышкой, чем окончанием многолетнего "золотого ралли".
