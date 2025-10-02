Драгоценные металлы в шоке: закрытие китайских рынков обрушило цены после исторических максимумов

Цены на золото, серебро и платину вновь оказались в центре внимания: во вторник в Лондоне котировки драгоценных металлов резко пошли вниз, нивелировав рекорды, зафиксированные всего накануне. Причина — закрытие китайских рынков в честь национальных праздников, что снизило ликвидность на крупнейшем в мире рынке потребления золота и серебра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Падение цен на золото и серебро

Что произошло

Золото, недавно обновившее рекорд в 3871 доллар за тройскую унцию, потеряло почти 80 долларов и вернулось к отметке около 3800. Серебро обрушилось на 2,8% после скачка до 14-летнего максимума выше $47, а платина и палладий потеряли более 6,2% от новых максимумов. В пересчёте на рубли (курс $1 ≈ 95 ₽) это значит: золото — около 361 тыс. ₽ за унцию, серебро — около 4470 ₽ за грамм, платина — порядка 148 тыс. ₽ за унцию.

В Шанхае торгов не было целую неделю, что ещё сильнее ударило по спросу. Однако именно там золото установило новый рекорд — 872 юаня за грамм, став уже 36-м максимумом с начала 2025 года.

Сравнение динамики металлов

Металл Новый рекорд Падение Цена после снижения Золото $3871/унция (≈368 тыс. ₽) -$80 $3791 (≈360 тыс. ₽) Серебро $47/унция (≈4470 ₽/грамм) -2,8% ≈$45,7 (≈4350 ₽/грамм) Платина $1628/унция (≈155 тыс. ₽) -$100 $1562 (≈148 тыс. ₽) Палладий максимум за 2 месяца -6,2% падение более $100

Советы шаг за шагом (для инвесторов)

Следить за праздничными каникулами в Китае: закрытие рынков снижает ликвидность и обостряет волатильность.

Проверять спред между ценами Лондона и Шанхая - он влияет на импорт и премию.

Использовать золото как хедж, но не забывать про диверсификацию через ETF и ювелирный сегмент.

При торговле серебром учитывать, что его спрос зависит и от промышленности.

Следить за курсами валют: укрепление рубля может смягчить рост цен внутри страны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать ставку только на золото.

делать ставку только на золото. Последствие: потери при резкой коррекции.

потери при резкой коррекции. Альтернатива: добавить в портфель серебро и платину.

добавить в портфель серебро и платину. Ошибка: игнорировать китайский фактор.

игнорировать китайский фактор. Последствие: неправильная оценка рисков.

неправильная оценка рисков. Альтернатива: использовать данные по импортным потокам и премиям.

А что если…

Если китайский рынок откроется с повышенным спросом после праздников, возможен новый скачок цен выше 3900 долларов (≈370 тыс. ₽). Но если инвесторы продолжат распродажу, золото может вернуться к 3500 долларам (≈333 тыс. ₽).

Плюсы и минусы инвестиций сейчас

Плюсы Минусы Золото остаётся защитным активом Высокая волатильность из-за Китая Серебро растёт вместе с промышленностью Возможные резкие откаты Платина востребована в автопроме Сильная зависимость от промышленного цикла

FAQ

Почему цены упали после рекордов

Из-за закрытия китайского рынка и фиксации прибыли трейдерами.

Как реагирует Индия

Там импорт золота и серебра почти удвоился в сентябре, несмотря на высокие цены.

Стоит ли покупать золото сейчас

Инвесторы используют коррекции для входа, но важно учитывать риски волатильности.

Мифы и правда

Миф: золото всегда растёт во время кризисов.

Правда: бывают резкие коррекции, особенно при фиксации прибыли.

Миф: серебро менее выгодно, чем золото.

Правда: промышленный спрос делает его перспективным.

Миф: платина и палладий только для инвесторов.

Правда: это важные промышленные металлы, используемые в автопроме.

Интересные факты

В Японии розничная цена золота впервые превысила 20 000 иен за грамм.

Китайское золото в Шанхае торгуется дешевле Лондона впервые за 5 лет.

Исторический контекст

2008 год: золото стало главным защитным активом во время кризиса.

золото стало главным защитным активом во время кризиса. 2011 год: серебро достигло пика в $49 за унцию.

серебро достигло пика в $49 за унцию. 2020 год: пандемия спровоцировала рекордные скидки в Шанхае.

пандемия спровоцировала рекордные скидки в Шанхае. 2025 год: золото впервые превысило $3800 за унцию.

Таким образом, нынешняя коррекция на рынке драгоценных металлов выглядит скорее временной передышкой, чем окончанием многолетнего "золотого ралли".