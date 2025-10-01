Есть выход: как Европа планирует избавиться от газовой зависимости

Европейские страны имеют контракты на поставку российского сжиженного газа, срок действия которых истекает в период с 2038 по 2041 год.

Снижение поставок трубопроводного газа

С 2022 года поставки российского трубопроводного газа в Европу значительно сократились. Однако сжиженный газ продолжает поступать: с начала 2025 года его объём достиг 12,8 млрд кубометров, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экспортёры и налоги

Одним из крупнейших экспортёров российского сжиженного газа является компания "Ямал СПГ", которая сотрудничает с такими европейскими гигантами, как TotalEnergies, Engie, Shell и другими. Она перечислила в российскую казну 9,5 млрд долларов корпоративных налогов.

Регулирование закупок энергии

Несколько месяцев назад Европейская комиссия предложила регламент, который предполагает приостановку закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Однако неясно, как это отразится на контрактах на поставку сжиженного газа.

Импорт из США и опасения

В первой половине года страны ЕС импортировали 52,7 млрд кубометров сжиженного газа из США. Greenpeace напоминает, что в рамках тарифного соглашения ЕС должен закупать у США энергоресурсы на сумму 213 млрд евро в год, что может угрожать европейской экономике.

Во избежание проблем странам ЕС, как передает источник, необходимо усиливать энергонезависимость и от США, и от России. Один из путей — развитие "зелёной" энергетики.