Секреты финансовой стабильности: что мешает вам откладывать деньги

Экономика » Финансы

Главная причина, по которой люди не могут откладывать деньги, — отсутствие системного подхода к личным финансам. Об этом Pravda.Ru рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности Анна Хуруджи.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

"Основное правило накопления — откладывать 10% от дохода. Это поможет сформировать подушку безопасности и создать финансовую подстраховку на случай непредвиденных расходов. Начинать стоит, когда доход превышает обязательные траты — оплату ЖКХ, покупку продуктов, проезд и другие базовые нужды", — пояснила эксперт.

Она отметила, что одной из основных причин отсутствия накоплений становятся импульсивные покупки.

"Многие тратят деньги под влиянием эмоций, а не реальной необходимости. Такие расходы снижают возможность накоплений. Если покупка заранее запланирована и на нее есть средства — это допустимо. Но важно понимать, что именно побуждает к импульсивным тратам — например, желание повысить настроение или привычка", — подчеркнула Хуруджи.

Эксперт также напомнила о важности ведения личного бюджета.

"Непредвиденные расходы — поломка техники или автомобиля — всегда возможны. Подушка безопасности помогает их покрыть. Но чаще всего люди не фиксируют свои доходы и расходы, поэтому теряют контроль над финансами. Бюджет можно вести в специальных приложениях, Excel или даже на бумаге", — отметила она.

Хуруджи добавила, что оптимизация расходов также является важной составляющей финансовой грамотности.

"Важной частью грамотного планирования бюджета является умение сравнивать предложения разных производителей и выбирать товары с оптимальным соотношением цены и качества. Это помогает расходовать средства рационально, а не тратить их только из-за известного бренда", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

