Больше, чем просто деньги: 20% россиян удваивают сбережения благодаря хитрой тактике с депозитами

Анализ, проведённый финансовой платформой "Сравни", выявил, что процентные выплаты по банковским депозитам не являются определяющим фактором финансового благополучия для значительной части населения.
74% респондентов не придают этим поступлениям большого значения, а 58% оценивают их как несущественные. Исследование демонстрирует, что подобная оценка непосредственно связана с объёмом выплат — у 40% вкладчиков ежемесячная прибыль от депозита не превышает 5 000 рублей, и эти средства в основном тратятся на текущие нужды (45%), включая покупку продуктов питания (55%), пишет Газета.Ru.
Несмотря на это, банковские вклады остаются популярным способом сбережения: 50% участников опроса имеют средства на депозитах. Четверть из них используют один вклад, а ещё четверть — несколько вкладов в одном или разных банках. Кроме того, 15% респондентов планируют открыть вклад в ближайшем будущем. Долгосрочный подход к депозитам демонстрируют 20% вкладчиков — они капитализируют проценты, а 18% считают депозиты наилучшим выбором и не планируют изменений. Для 8% доход от вкладов — скорее дополнительное преимущество, в то время как 16% рассматривают его как весомую часть дохода.
Существенная доля населения проявляет интерес к альтернативным вариантам пассивного дохода: 37% опрошенных рассматривают акции, облигации и накопительные счета как замену депозитам, а 6% задумываются о приобретении недвижимости для сдачи в аренду. В совокупности это означает, что более трети респондентов готовы к диверсификации своих накоплений.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.