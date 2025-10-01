Больше, чем просто деньги: 20% россиян удваивают сбережения благодаря хитрой тактике с депозитами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Экономика

Анализ, проведённый финансовой платформой "Сравни", выявил, что процентные выплаты по банковским депозитам не являются определяющим фактором финансового благополучия для значительной части населения.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Есть ли прибыль

74% респондентов не придают этим поступлениям большого значения, а 58% оценивают их как несущественные. Исследование демонстрирует, что подобная оценка непосредственно связана с объёмом выплат — у 40% вкладчиков ежемесячная прибыль от депозита не превышает 5 000 рублей, и эти средства в основном тратятся на текущие нужды (45%), включая покупку продуктов питания (55%), пишет Газета.Ru.

Депозиты всё же популярны

Несмотря на это, банковские вклады остаются популярным способом сбережения: 50% участников опроса имеют средства на депозитах. Четверть из них используют один вклад, а ещё четверть — несколько вкладов в одном или разных банках. Кроме того, 15% респондентов планируют открыть вклад в ближайшем будущем. Долгосрочный подход к депозитам демонстрируют 20% вкладчиков — они капитализируют проценты, а 18% считают депозиты наилучшим выбором и не планируют изменений. Для 8% доход от вкладов — скорее дополнительное преимущество, в то время как 16% рассматривают его как весомую часть дохода.

Альтернативные варианты

Существенная доля населения проявляет интерес к альтернативным вариантам пассивного дохода: 37% опрошенных рассматривают акции, облигации и накопительные счета как замену депозитам, а 6% задумываются о приобретении недвижимости для сдачи в аренду. В совокупности это означает, что более трети респондентов готовы к диверсификации своих накоплений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
