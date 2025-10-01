Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром
Сосуды не выдерживают: баня стала причиной каждого пятого инсульта — вся правда о здоровой традиции

20 миллиардов прироста: на чём заработал российский бизнес-олимп

Экономика

Согласно "Индексу миллиардеров" Bloomberg, совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала текущего года увеличилось почти на 20 миллиардов долларов.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Этот индекс, в частности, учитывает стоимость акций принадлежащих им компаний.

Наибольший прирост капитала зафиксирован у Павла Дурова, сооснователя Telegram, чье состояние достигло 15,8 млрд долларов. Рост — 4,82 млрд долларов.

Алишер Усманов, один из акционеров "Металлоинвеста", также значительно обогатился: его капитал увеличился на 3,22 млрд долларов и достиг 16,4 млрд долларов.

Кроме того, состояние Алексея Мордашова, основателя "Северстали", увеличилось на 3,17 млрд долларов, составив 26,6 млрд долларов.

Однако не всем российским миллиардерам сопутствовала удача. Наибольшие финансовые потери понёс Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. Его состояние сократилось на 3,17 млрд долларов, опустившись до 22,7 млрд долларов, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром
Сосуды не выдерживают: баня стала причиной каждого пятого инсульта — вся правда о здоровой традиции
Шипение под крышкой — предвестник беды: бак лопнет, а ремонт обернётся кошмаром
Моника Беллуччи снова в образе вампирши: как поклонники могли это упустить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.