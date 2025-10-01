20 миллиардов прироста: на чём заработал российский бизнес-олимп

Согласно "Индексу миллиардеров" Bloomberg, совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала текущего года увеличилось почти на 20 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Этот индекс, в частности, учитывает стоимость акций принадлежащих им компаний.

Наибольший прирост капитала зафиксирован у Павла Дурова, сооснователя Telegram, чье состояние достигло 15,8 млрд долларов. Рост — 4,82 млрд долларов.

Алишер Усманов, один из акционеров "Металлоинвеста", также значительно обогатился: его капитал увеличился на 3,22 млрд долларов и достиг 16,4 млрд долларов.

Кроме того, состояние Алексея Мордашова, основателя "Северстали", увеличилось на 3,17 млрд долларов, составив 26,6 млрд долларов.

Однако не всем российским миллиардерам сопутствовала удача. Наибольшие финансовые потери понёс Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. Его состояние сократилось на 3,17 млрд долларов, опустившись до 22,7 млрд долларов, пишет ТАСС.