Из России — ни капли: удвоен срок запрета на вывоз бензина

Согласно постановлению правительства, принято решение о продлении ограничений на вывоз бензина для всех игроков рынка до конца 2025 года.
В официальном заявлении указывается, что данное ограничение, затрагивающее всех экспортёров, включая производителей, остаётся в силе до 31 декабря 2025 года включительно.
Министерство энергетики РФ заявило 27 сентября о намерении в следующем году контролировать рост цен на бензин в России, стремясь удержать его на уровне, близком к инфляции, пишет Газета.Ru.
По данным Росстата, с начала года по 22 сентября цены на бензин на российских АЗС увеличились на 8,36%, что превышает уровень инфляции за аналогичный период, составивший 4,16%.
