Российские банки хранят миллиарды ничейных денег: предложено интересное решение

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь высказал интересное предложение: разработать механизм передачи денег людей, не оставивших наследников, в распоряжение государства.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Он отметил, что в настоящее время деньги таких людей остаются заблокированными на счетах банков и брокерских контор.

По словам Рябоконя, большая часть этих средств представляет собой выморочное имущество. Ни банки, ни брокеры не проявляют желания выявлять счета умерших. И это "порядка нескольких сотен миллиардов рублей", которые могли бы быть использованы для социальной поддержки граждан, особенно с учетом текущего дефицита бюджета.

Банки могут использовать эти средства годами и даже десятилетиями, что вызывает вопросы о справедливости такой практики, пишет "Парламентская газета".