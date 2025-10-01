Бюджет трещит по швам: ХМАО, ЯНАО и Тюменская область теряют миллиарды

Согласно данным рейтингового агентства АКРА, поступления по налогу на прибыль в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области за прошедший год продемонстрировали отрицательную динамику, сократившись в общей сложности примерно на 64 миллиарда рублей.

Потери в нефтегазовой сфере

По результатам исследования, согласно которым снижение сборов налога на прибыль, являющегося ключевым источником доходов региональных бюджетов наряду с НДФЛ, особенно заметно в сравнении с началом августа прошлого года. Наибольшие потери в денежном выражении зафиксированы в нефтегазодобывающих регионах: Тюменская область не досчиталась 30 млрд рублей, а ХМАО и ЯНАО — по 17 млрд рублей соответственно.

Дефицит бюджета

Как сообщалось ранее, Тюменская область вошла в число шести регионов, столкнувшихся с сокращением бюджетных поступлений. В процентном соотношении снижение составило 9%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 15%. Аналитики подчеркивают, что наблюдаемая тенденция свидетельствует о возможном увеличении дефицита бюджета, пишет "Ъ".