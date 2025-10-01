За кулисами Турецкого потока: почему Болгария планирует обрубить газовую нить

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Болгарии обдумывают прекращение импорта российского газа, а также отказ от его транзита, чтобы получить выгоды, обещанные Евросоюзом.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Эту информацию охвучил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Ранее Жечо Станков, возглавляющий министерство энергетики Болгарии, сообщил о намерениях страны прекратить закупку российского газа к 2027 году.

Юшков отметил, что Болгария уже прекратила прямые закупки газа у "Газпрома", однако продолжает получать его через посредников по газопроводу "Турецкий поток".

Эксперт добавил, что ЕС активно разрабатывает стратегии по введению запрета на импорт российского газа, стремясь обойти возможное вето Венгрии и Словакии, используя Болгарию в качестве транзитной территории, пишет "Лента.ру".