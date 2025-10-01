Неожиданный запрос: что потребовали власти от владельцев АЗС

В связи с повышением стоимости бензина Министерство энергетики совместно с региональными подразделениями ФАС начали рассылку запросов владельцам автозаправочных станций с целью получения объяснений касательно причин увеличения цен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Запасы горючего и перебои в поставках

Помимо этого, ведомства интересуются сведениями об имеющихся запасах горючего и возможных перебоях в его поставках. Об этом заявил глава Независимого топливного союза Павел Баженов. На основании полученных данных будет сделан вывод о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства. Владельцы АЗС в Тверской и Тюменской областях уже получили соответствующие предупреждения, пишут Известия.

Штрафы, приостановка деятельности

В случае признания ФАС повышения цен неоправданным с экономической точки зрения, владельцам топливных сетей могут быть выписаны административные штрафы, предписано снижение цен, а при систематических нарушениях — даже приостановлена деятельность. В самых серьезных случаях возможно возбуждение дел по антимонопольному законодательству.