Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенние краски Алтая: как подготовиться к походу, чтобы получить максимум впечатлений
Инстасамка против Овечкина: стилист, обвинённый в мошенничестве, сделал неожиданный шаг
Фары блестят снаружи, но слепнут внутри: скрытые помехи автомобильного света
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее

Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс

2:01
Экономика

По словам президента Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиза Валинурова и заместителя генерального директора по персоналу АО "Авиафарм" Ольги Степановой, специалисты зрелого возраста сейчас нужны в производственном секторе, нефтегазовой отрасли, логистике и строительстве.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

Об этом они рассказали в интервью NewsInfo.

Степанова подчеркивает, что, несмотря на распространенные предрассудки, возраст не мешает успешному развитию карьеры. По ее мнению, профессионалы старше 50 особенно ценятся именно в производственной сфере.

"Поскольку наблюдается колоссальная нехватка кадров для промышленности, специалисты 50+ являются носителями огромного опыта. Получается, что зачастую выбор у работодателя состоит в приёме на инженерно-технические вакансии либо выпускников вузов, которые на входе предъявляют высокие требования к уровню дохода, либо специалистов после пятидесяти", — рассказывает она.

Валинуров разделяет это мнение и подчеркивает, что опытные специалисты нужны не только в производственном секторе.

"Промышленность, нефтянка, банковский сектор. Это уже руководители с большей вероятностью — начальники отделов, логистика, всё, что связано с производством, стройка вполне. Сейчас работодатели перестали на возраст делать серьезный акцент, как несколько лет назад, важнее опыт и компетенции. Я бы сказал, что единственное, где могут быть ограничения, это IT-сектор", — пояснил Валинуров.

Вместе с тем, по мнению эксперта, специалисты в возрасте от 50 до 55 лет и старше также востребованы на менее ответственных должностях.

"Вахтёр, охранник, функции близкие к ресепшн, дворники, уборка. Если мы говорим про женщин, то это могут быть няни, сиделки", — перечислил специалист.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям
Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.