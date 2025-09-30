Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс

По словам президента Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиза Валинурова и заместителя генерального директора по персоналу АО "Авиафарм" Ольги Степановой, специалисты зрелого возраста сейчас нужны в производственном секторе, нефтегазовой отрасли, логистике и строительстве.
Об этом они рассказали в интервью NewsInfo.
Степанова подчеркивает, что, несмотря на распространенные предрассудки, возраст не мешает успешному развитию карьеры. По ее мнению, профессионалы старше 50 особенно ценятся именно в производственной сфере.
"Поскольку наблюдается колоссальная нехватка кадров для промышленности, специалисты 50+ являются носителями огромного опыта. Получается, что зачастую выбор у работодателя состоит в приёме на инженерно-технические вакансии либо выпускников вузов, которые на входе предъявляют высокие требования к уровню дохода, либо специалистов после пятидесяти", — рассказывает она.
Валинуров разделяет это мнение и подчеркивает, что опытные специалисты нужны не только в производственном секторе.
"Промышленность, нефтянка, банковский сектор. Это уже руководители с большей вероятностью — начальники отделов, логистика, всё, что связано с производством, стройка вполне. Сейчас работодатели перестали на возраст делать серьезный акцент, как несколько лет назад, важнее опыт и компетенции. Я бы сказал, что единственное, где могут быть ограничения, это IT-сектор", — пояснил Валинуров.
Вместе с тем, по мнению эксперта, специалисты в возрасте от 50 до 55 лет и старше также востребованы на менее ответственных должностях.
"Вахтёр, охранник, функции близкие к ресепшн, дворники, уборка. Если мы говорим про женщин, то это могут быть няни, сиделки", — перечислил специалист.
