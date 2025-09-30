Бизнес затаил дыхание: на какой ставке начнёт оживать экономика РФ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в своём выступлении на общенациональном телеканале отметил, что в сентябре совет директоров Центрального банка принял решение о снижении ключевой ставки до 17%.

Построение финансовых графиков

Однако по мнению представителей бизнеса, этот уровень остаётся всё ещё высоким.

Деловые круги, РСПП и даже отдельные правительственные функционеры полагают, что более разумным значением ключевой ставки была бы гораздо меньшая величина. Возобновление реализации приостановленных или отменённых проектов станет возможным при ставке в диапазоне 10-12%. Шохин выразил уверенность, что оптимальным был бы уровень ниже 10%.

По его прогнозам, до конца текущего года стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, однако достичь запланированных показателей вряд ли удастся, пишет "Царьград".