Три года — три скачка цен: почему ваши любимые вина скоро будут стоить дороже

По мнению доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, увеличение акцизов на вина в России неминуемо отразится на их стоимости для конечного потребителя.

Механизм влияния акцизов на цену

Акциз — специфический налог, взимаемый с единицы товара (например, литра или килограмма). Производитель включает сумму акциза в цену продукции, тем самым перекладывая налоговое бремя на покупателя.

Причины повышения акцизов

Экономист отмечает, что увеличение акцизов связано с необходимостью покрытия дефицита бюджета. Правительство прибегает к повышению налогов, в данном случае — акцизов, чтобы решить проблему дефицита бюджета.

Планируемое увеличение акцизов

Правительство предложило внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на различные виды вин. Согласно проекту, акциз на вина и фруктовые вина может вырасти до 148 рублей за литр в 2026 году, до 154 рублей в 2027 году и до 160 рублей в 2028 году, как сообщает сайт Москва 24.

Акциз на игристые вина, включая российское шампанское, также увеличится и составит 160 рублей за литр в 2026 году, 166 рублей в 2027 году и 173 рубля в 2028 году.