Таджикистан без гастарбайтеров: две веские причины, когда страна прекратит экспорт рабочей силы

По оценкам специалистов Евразийского банка развития (ЕАБР), ощутимое сокращение трудовой миграции из Таджикистана станет заметно примерно через десятилетие.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

По их мнению, спустя три десятилетия страна может полностью прекратить экспорт рабочей силы.

Два основных аспекта

Решающее значение будут иметь два основных аспекта: с одной стороны, выравнивание уровней оплаты труда, а с другой — сближение демографических характеристик Таджикистана с российскими.

В последние годы отмечается тенденция к уменьшению разницы в средних заработных платах между двумя странами.

Демографическая ситуация также оказывает существенное влияние на миграционные процессы. Высокий уровень рождаемости в Таджикистане в предыдущие десятилетия привел к появлению значительного числа молодых людей, ищущих работу за границей. Однако, как отмечают эксперты, демографические параметры Таджикистана постепенно приближаются к показателям более экономически развитых государств региона, и рождаемость снижается, пишет "Царьград".

Денежные переводы

В настоящее время денежные переводы, осуществляемые трудовыми мигрантами, играют ключевую роль в экономике Таджикистана, формируя значительную часть ВВП страны — почти половину (47,6% в 2024 году). На протяжении двух десятилетий Таджикистан входил в число мировых лидеров по доле денежных переводов в структуре ВВП.