От транзитных пробок к скорости света: ЕАЭС оцифрофровывает логистику

На встрече Евразийского межправительственного совета в Минске страны-участницы ЕАЭС 30 сентября утвердили планы по цифровизации транспортной отрасли.
Премьер-министр России Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности развития транспортно-логистической структуры ЕАЭС. По мнению экспертов, это значительно ускорит прохождение грузов через границы и сократит затраты для бизнеса.
Мишустин также обсудил перспективы расширения промышленной кооперации, подчеркнув защиту интересов производителей стран ЕАЭС. Он отметил важность создания интегрированной информационной системы, внедрения механизмов отслеживания товаров и формирования общего транспортного рынка, пишет URA.RU.
Мишустин подчеркнул позитивную динамику макроэкономических показателей в ЕАЭС, включая рост объемов строительства, розничной торговли и сельскохозяйственного производства. Особое внимание уделяется поддержке аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности.
Вице-премьер Алексей Оверчук подчеркнул заинтересованность всех стран ЕАЭС в развитии транспортно-логистических связей и цифровизации транспортных коридоров. Эксперты отмечают, что цифровизация позволит снизить издержки бизнеса и увеличить товарооборот. По оценкам Всемирного банка, сокращение задержек на границе может значительно увеличить экспорт стран Центральной Азии.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.