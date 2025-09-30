От транзитных пробок к скорости света: ЕАЭС оцифрофровывает логистику

На встрече Евразийского межправительственного совета в Минске страны-участницы ЕАЭС 30 сентября утвердили планы по цифровизации транспортной отрасли.

Премьер-министр России Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности развития транспортно-логистической структуры ЕАЭС. По мнению экспертов, это значительно ускорит прохождение грузов через границы и сократит затраты для бизнеса.

В фокусе — интеграция и цифровизация

Мишустин также обсудил перспективы расширения промышленной кооперации, подчеркнув защиту интересов производителей стран ЕАЭС. Он отметил важность создания интегрированной информационной системы, внедрения механизмов отслеживания товаров и формирования общего транспортного рынка, пишет URA.RU.

Развитие экономических показателей ЕАЭС

Мишустин подчеркнул позитивную динамику макроэкономических показателей в ЕАЭС, включая рост объемов строительства, розничной торговли и сельскохозяйственного производства. Особое внимание уделяется поддержке аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности.

Цифровизация как ключ к эффективности

Вице-премьер Алексей Оверчук подчеркнул заинтересованность всех стран ЕАЭС в развитии транспортно-логистических связей и цифровизации транспортных коридоров. Эксперты отмечают, что цифровизация позволит снизить издержки бизнеса и увеличить товарооборот. По оценкам Всемирного банка, сокращение задержек на границе может значительно увеличить экспорт стран Центральной Азии.