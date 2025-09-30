Банки идут против скидок на маркетплейсах: как удар по акциям Ozon может изменить привычки покупателей

Банки предложили запретить скидки на маркетплейсах — компании маркетплейсов

Предложенная рядом крупных банков идея ограничить скидки на маркетплейсах стала одним из самых обсуждаемых вопросов на розничном рынке. Тема затронула интересы покупателей, онлайн-площадок и финансовых организаций, что моментально вывело её в центр публичной дискуссии. Компании, работающие в сфере электронной торговли, называют инициативу спорной и потенциально вредной для развития отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машина Ozon

Реакция рынка и позиция Ozon

Обсуждение вокруг идеи банков о введении единых цен и отказе маркетплейсов от скидок стало развиваться стремительно. Представители Ozon подчёркивают, что подобный шаг может привести к необратимым последствиям для покупателей, особенно на фоне высокой конкуренции в сегменте онлайн-торговли. В компании считают, что требования банков не учитывают особенностей рынка, устройств продаж и поведения пользователей, которые привыкли к гибкой системе акций. Одновременно Ozon обращает внимание на то, что такие ограничения неизбежно ударят и по продавцам, которые ориентируются на программы лояльности и скидочные механики.

В Ozon пояснили свою позицию через официальные комментарии.

"Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше. Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты", — говорится в сообщении компании.

Компания подчёркивает, что пользователи привыкли ориентироваться на динамику цен и разнообразие предложений. Подобная модель стала частью рыночных механизмов в электронной торговле, и её резкое ограничение может привести к снижению лояльности аудитории и замедлению роста всего сегмента e-commerce. В Ozon также отмечают, что в публичных обсуждениях многие предприниматели высказывают сомнения относительно необходимости такого вмешательства.

"Покупателям это не нравится. Предпринимателям — тоже не нравится. Мы видим это по их публичным заявлениям, реакциям в соцсетях, независимым опросам и исследованиям", — отмечается в компании.

Аргументы сторон и широта дискуссии

В Ozon признают, что в адрес крупных маркетплейсов нередко звучат вопросы, связанные с их масштабом и влиянием на рынок. При этом представители компании подчёркивают, что сравнивать их с торговыми площадками банков некорректно, потому что последние значительно уступают по аудитории, ассортименту и объёму операций. В материале подчёркивается, что даже при существенных инвестициях финансовые организации не достигли сопоставимых показателей присутствия в электронной коммерции.

"Действительно — торговые площадки банков по всем параметрам на порядки меньше, несмотря на огромные инвестиции, которые были сделаны в их развитие", — отмечают в Ozon.

С точки зрения маркетплейса, инициатива банков может быть попыткой снизить собственные риски и усилить позиции за счёт регулирования конкурентов. В компании убеждены, что развитие электронной торговли должно идти через здоровую конкуренцию, а не через административные барьеры. В Ozon подчёркивают, что именно разнообразие предложений и ценовых стратегий делает рынок привлекательным для миллионов покупателей.

Маркетплейс при этом предложил конструктивный вариант взаимодействия: участие банков в общей программе лояльности на тех же условиях, на которых работает «Озон Банк». Такой подход, по мнению компании, позволит избежать дисбаланса и сохранить конкурентную среду.

Политическая и банковская позиция

Тема оказалась настолько значимой, что вскоре перешла в плоскость обсуждения на уровне государственных структур. В Госдуме подчеркнули необходимость доступности скидочных механизмов для всех участников рынка, поскольку речь идёт не только о выгоде покупателей, но и о справедливых правилах для бизнеса. Обсуждение продолжается, и парламентарии отмечают важность поиска баланса между интересами онлайн-платформ и банков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил свою позицию по поводу конкуренции между маркетплейсами и традиционными торговыми сетями.

"Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счёт нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. Это должно быть прекращено — и тогда в честной конкуренции они должны показать свою эффективность", — заявил Греф.

Также стало известно, что в ноябре крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк — направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. В документе предлагается закрепить единые цены вне зависимости от метода оплаты и запретить прямые скидки, бонусы и акции. По мнению авторов письма, это позволит снизить напряжение в ценовой конкуренции и сосредоточить усилия участников рынка на технологическом развитии сервисов.

Поддержка ЦБ и дополнительные предложения

Центральный банк поддержал часть инициатив банков. В прессе появилась информация, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Министерству экономического развития ограничить возможность маркетплейсов продавать собственные финансовые продукты на своих же платформах. Такая мера, по мнению ЦБ, может способствовать более честным условиям взаимодействия с банками как внешними партнёрами.

Газета «Коммерсант» сообщила о соответствующем письме, где отдельно указывается рекомендация запретить разные цены для товаров в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития подтвердили получение документа и сообщили, что рассматривают предложения регулятора.

Компания Wildberries&Russ также отреагировала на инициативу.

Идея ограничить размещение финансовых продуктов собственных банков на маркетплейсах сопоставима с запретом на деятельность таких банков, — отмечали в пресс-службе компании.

Сравнение банковских площадок и маркетплейсов

Чтобы лучше понять суть спора, полезно сравнить возможности банковских торговых сервисов и крупных маркетплейсов. Разница проявляется в нескольких ключевых аспектах. Аудитория маркетплейсов значительно шире, поскольку ассортимент товаров включает тысячи категорий — от бытовой техники до косметики, электроинструментов и товаров для дома. Банковские площадки чаще ориентируются на ограниченный набор предложений — от финансовых продуктов до небольшой подкатегории потребительских товаров.

Маркетплейсы обладают развитой логистикой, включающей склады, пункты выдачи и курьерскую доставку, тогда как торговые платформы банков обычно интегрированы в экосистемы, но не имеют столь масштабной инфраструктуры. Это влияет на скорость доставки, удобство возвратов и выбор способов оплаты. Также заметна разница в программах лояльности: маркетплейсы активно используют бонусы, скидки, динамическое ценообразование, а банки чаще ограничиваются баллами в собственных системах.

Преимущества ограничений на скидки

Обсуждение возможных ограничений вызывает много вопросов у покупателей и продавцов. С точки зрения пользователей, преимущества подобных мер неочевидны. Цены могут стать стабильнее, но исчезнет возможность экономить во время акций или сезонных распродаж. Для продавцов плюсы заключаются в более прогнозируемой марже, но минусов больше: ограниченная конкуренция вредит привлечению новых клиентов.

Преимущества чаще называют банки, которые стремятся выровнять правила игры.

Среди потенциальных минусов выделяются:

• снижение привлекательности маркетплейсов;

• уменьшение продаж мелких предпринимателей;

• потеря привычных инструментов продвижения.

Советы покупателям

Пока обсуждение продолжается, покупателям важно ориентироваться на текущие условия рынка. Специалисты рекомендуют следить за длительными акциями, сравнивать предложения разных площадок и использовать программы лояльности, которые остаются доступными. При выборе товаров полезно смотреть не только на скидку, но и на репутацию продавца, условия возврата, скорость доставки и наличие гарантий, особенно если речь идёт о бытовой технике, электронике или аксессуарах.