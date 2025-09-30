Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах

Соединённые Штаты вновь подняли тему возрождения линкоров — боевых гигантов, которые некогда считались вершиной военно-морской мощи. Президент Дональд Трамп, выступая перед командным составом армии и флота на базе морской пехоты в Куантико, отметил, что США "на самом деле рассматривают концепцию линкоров".
"Кстати, возможно, нам стоит задуматься о линкорах", — сказал президент Дональд Трамп.
По его словам, эти корабли обладали выдающимися боевыми качествами, действуя в составе эскадр с эсминцами.
"Я смотрю на эти корабли, которые движутся вместе с эсминцами, их ничто не могло остановить", — добавил Трамп.
Американский лидер обратил внимание на ещё одно преимущество: использование артиллерийских снарядов. Они значительно дешевле ракет, а значит, при ведении боевых действий могут стать фактором экономии.
"Я не думаю, что это старая технология", — отметил Трамп.
Линкоры исчезли из флота США в конце XX века. Последними из них стали корабли типа "Айова" с водоизмещением около 48 тысяч тонн. Они были вооружены девятью орудиями калибра 406 мм и могли вести огонь на десятки километров. Однако в 90-е годы их вывели из состава ВМС, посчитав устаревшими на фоне ракетных технологий, при этом они формально оставались в резерве. Окончательное исключение из реестра флота произошло в 2006 году.
Возрождение линкоров стало бы вызовом для других флотов. Китай и Россия активно развивают ракетные крейсеры и подводные лодки. Если США реализуют этот проект, страны-соперники будут вынуждены ответить созданием новых средств противодействия, включая гиперзвуковые ракеты.4
Как выбрать между линкором и авианосцем?
Авианосец даёт глобальную проекцию силы, а линкор — мощный локальный удар. Всё зависит от задач операции.
Сколько стоит постройка линкора сегодня?
По оценкам экспертов, новая программа обошлась бы в десятки миллиардов долларов, сопоставимо с авианосцем.
Миф: линкоры устарели навсегда. Правда: современные военные эксперты считают их возвращение малореалистичным, однако технически модернизация возможна.
Миф: линкоры невозможно построить снова. Правда: технологии кораблестроения позволяют реализовать подобный проект, но это будет чрезвычайно дорого и менее эффективно, чем строительство авианосцев или ракетных кораблей.
Орудия линкора могли стрелять снарядами весом более тонны.
Последний залп линкоров ВМС США прозвучал в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году.
1940-е: линкоры — символ военной мощи (Вторая мировая война).
1990-е: снятие с вооружения.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.