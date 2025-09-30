Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают
Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной
Энергия вместо морщин: утренний уход, который реально отнимает годы у старости
Огуречный конвейер в ведре: старый способ даёт десятки килограммов без грядок

Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах

2:58
Экономика

Соединённые Штаты вновь подняли тему возрождения линкоров — боевых гигантов, которые некогда считались вершиной военно-морской мощи. Президент Дональд Трамп, выступая перед командным составом армии и флота на базе морской пехоты в Куантико, отметил, что США "на самом деле рассматривают концепцию линкоров".

Линкор
Фото: U.S. Navy National Museum of Naval Aviation photo No. 1999.224.004 is licensed under public domain
Линкор

"Кстати, возможно, нам стоит задуматься о линкорах", — сказал президент Дональд Трамп.

По его словам, эти корабли обладали выдающимися боевыми качествами, действуя в составе эскадр с эсминцами.

"Я смотрю на эти корабли, которые движутся вместе с эсминцами, их ничто не могло остановить", — добавил Трамп.

Американский лидер обратил внимание на ещё одно преимущество: использование артиллерийских снарядов. Они значительно дешевле ракет, а значит, при ведении боевых действий могут стать фактором экономии.

"Я не думаю, что это старая технология", — отметил Трамп.

Почему линкоры снова обсуждают

Линкоры исчезли из флота США в конце XX века. Последними из них стали корабли типа "Айова" с водоизмещением около 48 тысяч тонн. Они были вооружены девятью орудиями калибра 406 мм и могли вести огонь на десятки километров. Однако в 90-е годы их вывели из состава ВМС, посчитав устаревшими на фоне ракетных технологий, при этом они формально оставались в резерве. Окончательное исключение из реестра флота произошло в 2006 году.

А что если линкоры вернутся

Возрождение линкоров стало бы вызовом для других флотов. Китай и Россия активно развивают ракетные крейсеры и подводные лодки. Если США реализуют этот проект, страны-соперники будут вынуждены ответить созданием новых средств противодействия, включая гиперзвуковые ракеты.4

FAQ

Как выбрать между линкором и авианосцем?
Авианосец даёт глобальную проекцию силы, а линкор — мощный локальный удар. Всё зависит от задач операции.

Сколько стоит постройка линкора сегодня?
По оценкам экспертов, новая программа обошлась бы в десятки миллиардов долларов, сопоставимо с авианосцем.

Мифы и правда

  • Миф: линкоры устарели навсегда. Правда: современные военные эксперты считают их возвращение малореалистичным, однако технически модернизация возможна.

  • Миф: линкоры невозможно построить снова. Правда: технологии кораблестроения позволяют реализовать подобный проект, но это будет чрезвычайно дорого и менее эффективно, чем строительство авианосцев или ракетных кораблей.

Интересные факты

  1. Орудия линкора могли стрелять снарядами весом более тонны.

  2. Последний залп линкоров ВМС США прозвучал в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Исторический контекст

  • 1940-е: линкоры — символ военной мощи (Вторая мировая война).

  • 1990-е: снятие с вооружения.

  • 2006 год: официально исключены из реестра ВМС.
Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Военные новости
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают
Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной
Энергия вместо морщин: утренний уход, который реально отнимает годы у старости
Огуречный конвейер в ведре: старый способ даёт десятки килограммов без грядок
Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.