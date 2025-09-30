Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты вновь подняли тему возрождения линкоров — боевых гигантов, которые некогда считались вершиной военно-морской мощи. Президент Дональд Трамп, выступая перед командным составом армии и флота на базе морской пехоты в Куантико, отметил, что США "на самом деле рассматривают концепцию линкоров".

Фото: U.S. Navy National Museum of Naval Aviation photo No. 1999.224.004 is licensed under public domain Линкор

"Кстати, возможно, нам стоит задуматься о линкорах", — сказал президент Дональд Трамп.

По его словам, эти корабли обладали выдающимися боевыми качествами, действуя в составе эскадр с эсминцами.

"Я смотрю на эти корабли, которые движутся вместе с эсминцами, их ничто не могло остановить", — добавил Трамп.

Американский лидер обратил внимание на ещё одно преимущество: использование артиллерийских снарядов. Они значительно дешевле ракет, а значит, при ведении боевых действий могут стать фактором экономии.

"Я не думаю, что это старая технология", — отметил Трамп.

Почему линкоры снова обсуждают

Линкоры исчезли из флота США в конце XX века. Последними из них стали корабли типа "Айова" с водоизмещением около 48 тысяч тонн. Они были вооружены девятью орудиями калибра 406 мм и могли вести огонь на десятки километров. Однако в 90-е годы их вывели из состава ВМС, посчитав устаревшими на фоне ракетных технологий, при этом они формально оставались в резерве. Окончательное исключение из реестра флота произошло в 2006 году.

А что если линкоры вернутся

Возрождение линкоров стало бы вызовом для других флотов. Китай и Россия активно развивают ракетные крейсеры и подводные лодки. Если США реализуют этот проект, страны-соперники будут вынуждены ответить созданием новых средств противодействия, включая гиперзвуковые ракеты.4

FAQ

Как выбрать между линкором и авианосцем?

Авианосец даёт глобальную проекцию силы, а линкор — мощный локальный удар. Всё зависит от задач операции.

Сколько стоит постройка линкора сегодня?

По оценкам экспертов, новая программа обошлась бы в десятки миллиардов долларов, сопоставимо с авианосцем.

Мифы и правда

Миф: линкоры устарели навсегда. Правда: современные военные эксперты считают их возвращение малореалистичным, однако технически модернизация возможна.

Миф: линкоры невозможно построить снова. Правда: технологии кораблестроения позволяют реализовать подобный проект, но это будет чрезвычайно дорого и менее эффективно, чем строительство авианосцев или ракетных кораблей.

Интересные факты

Орудия линкора могли стрелять снарядами весом более тонны. Последний залп линкоров ВМС США прозвучал в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Исторический контекст

1940-е: линкоры — символ военной мощи (Вторая мировая война).

1990-е: снятие с вооружения.

2006 год: официально исключены из реестра ВМС.