Ваши деньги станут крупнее: ЦБ может выпустить десятитысячную купюру

1:10
Экономика

Экономист Алексей Зубец сообщил, что из-за высокой инфляции введение десятитысячной купюры в России может стать оправданным шагом для Центрального банка в ближайшее время.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Он отметил, что инфляция уже привела к двукратному увеличению цен за последние годы, и появление такой купюры оправдано. 

Зубец подчеркнул, что высокие налоги и увеличение расходов на коммунальные услуги заставляют людей и бизнес обращаться к наличным деньгам, что может привести к спросу на крупные купюры. Он считает, что дискуссии по этому вопросу могут начаться, и если Центробанк увидит рост спроса на наличные, он, вероятно, решится на выпуск десятитысячной купюры, пишет издание "Абзац".

Эксперт также отметил, что население отреагирует на этот шаг положительно, так как крупные купюры будут полезны в текущей ситуации.

В ЦБ прогнозируют снижение инфляции до 6-7% в текущем году и возврат её к уровню 4% в следующем, на начало сентября она составляла 8,2%. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
