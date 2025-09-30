Заменит ли новый самолёт Boeing 737 MAX? Вот детали разработки

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский авиастроительный концерн Boeing находится на начальной стадии разработки нового узкофюзеляжного самолёта, который в перспективе может стать преемником текущей модели 737 MAX.

Фото: ru.wikipedia.org by Aka The Beav is licensed under free for commercial use самолет Boeing 737 MAX

Создание нового двигателя и кабины пилотов

По данным Wall Street Journal, генеральный директор Boeing Келли Ортберг уже провёл переговоры с руководством Rolls-Royce Holdings в Великобритании, где обсуждались вопросы, связанные с возможным созданием нового двигателя. Также инженеры Boeing занимаются проектированием кабины пилотов для данной узкофюзеляжной модели.

Инциденты, вывод из эксплуатации

Самолет 737 MAX был выведен из эксплуатации по всему миру в 2019 году после двух авиакатастроф, повлекших за собой гибель 346 человек. Эти трагические события привели к снижению прибыли Boeing и стали причиной судебных исков, расследований и уголовного дела со стороны минюста США.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отменило запрет на полеты в 2020 году, во время пандемии COVID-19.

В начале 2024 года FAA ввело ограничение на производство 38 самолётов 737 MAX в месяц после того, как во время полёта у нового самолета Alaska Airlines отвалилась панель. Этот инцидент вызвал новое уголовное расследование министерства юстиции США.

По мнению аналитиков, несмотря на усилия компании по стабилизации своей деятельности, разработка потенциального преемника 737 MAX может иметь решающее значение для будущего Boeing в сегменте узкофюзеляжных самолётов.