Новосибирск возглавил антирейтинг по росту цен на бензин — цифры говорят сами за себя

Согласно данным, озвученным полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым на совещании по вопросам агропромышленного комплекса, прошедшем в Новосибирске, Новосибирская область продемонстрировала самый значительный скачок цен на бензин среди субъектов Сибирского федерального округа. За период с июня по август 2025 года стоимость топлива в регионе увеличилась на 38 процентов.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Серышев подчеркнул, что средний рост цен на бензин по округу составил 20,1 % за год, превысив общероссийский показатель в 18,5 %.

Причины роста и прогнозы для новосибирских автовладельцев

Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в интервью Om1 Новосибирск разъяснил причины подорожания бензина.

По мнению эксперта, текущий рост цен обусловлен сезонным фактором — осенней уборочной кампанией. Он отметил, что подобное повышение является ожидаемым и происходит ежегодно в этот период.

Ценовая аномалия или рыночная реальность

Ашурков также обратил внимание на то, что цены на бензин в Новосибирске превосходят значения в соседних регионах. К примеру, 95-й бензин на Алтае стоит примерно 58 рублей, тогда как в Новосибирске — около 61 рубля.

Эксперт допустил, что такая разница может быть связана с политикой ценообразования вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), работающих в регионе.

Справка: ВИНК — компании, контролирующие все этапы нефтепроизводства, начиная с добычи и заканчивая реализацией нефтепродуктов.