Роскошь на запястье: вторичный рынок часов оживает, но стоит ли покупать

Экономика

Стоит ли сейчас покупать подержанные люксовые часы? Если рассматривать как инвестицию, тренд на рост может продолжиться, но рынок остаётся волатильным.

Часы Patek Philippe
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Часы Patek Philippe

Об этом пишет Zero Hedge, ссылаясь на индекс Bloomberg Subdial Watch, который отслеживает цены на 50 самых продаваемых часов на вторичном рынке.

Цены на подержанные модели Rolex достигли минимума в январе — $10 964. Сегодня они выросли до $11 882 (+17,2%).

Cтоимость Patek Philippe упала до $88 379, но восстановилась до $95 829 (+8,4%).

Данные показывают оживление сегмента вторичного рынка после периода падения. Рост связан с восстановлением спроса после корректировки рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
