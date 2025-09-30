Золотая лихорадка: золото взлетело в цене, но это только начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Экономика

Золото подорожало выше 3850 долларов за унцию, что связано с рисками приостановки работы правительства США и высоким спросом со стороны центральных банков и ETF-фондов.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

С сентября приток средств в ETF-фонды достиг около 100 тонн, что стало самым высоким показателем с апреля, по данным Всемирного совета по золоту.

В этом году стоимость золотых слитков выросла на 45%, что делает 2025 год лучшим для золота с 1979 года. Такого резкого роста не наблюдалось почти пятьдесят лет.

Аналитик Николай Дудченко отмечает, что основными факторами являются траектория ставки ФРС и независимость американского регулятора. Он прогнозирует, что после возможного снижения ставки еще дважды до конца года, это может положительно сказаться на ценах на золото, пишет "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
