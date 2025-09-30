Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЛНР возрождается: 6000 объектов за три года

Экономика

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что за три года пребывания ЛНР в составе РФ было восстановлено около 6 тысяч объектов.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По его словам, при поддержке регионов и государственных компаний удалось восстановить 5,8 тысячи объектов, в основном жилых домов и социальных учреждений.

В сфере здравоохранения обновления также налицо: 60 медучреждений получили новое оборудование — около 15 тысяч единиц техники.

"Впервые началось и жилищное строительство. Всего в работе около 60 проектов и самое важное, что это жильё востребовано. Более 1,2 тысячи наших граждан уже воспользовались программой льготной ипотеки", — добавил глава республики.

Кроме того, обновления коснулись и автодорог: восстановлено примерно 2,6 тысячи километров, согласно РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
