Где придётся раскошелиться: сколько стоит домашний интернет в крупнейших экономиках мира

Экономика

Недавнее исследование показало, что Россия занимает второе место среди крупных мировых экономик по стоимости домашнего интернета.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Программист пишет код

Самый дешёвый интернет в Индии, где месячная плата составляет всего 7,7 доллара. В России интернет обходится в 693 рубля, что эквивалентно примерно 8,7 доллара. Румыния замыкает тройку с ценой в 9,8 доллара. Об этом пишет РИА Новости.

Другие страны с доступным интернетом:

Китай: 11,3 доллара,

Узбекистан: 11,5 доллара,

Киргизия: 11,7 доллара,

Казахстан: 12,7 доллара,

Турция: 13,8 доллара,

Болгария: 14,6 доллара,

Литва: 16,5 доллара,

Польша: 17,2 доллара,

Грузия: 17,4 доллара,

Таиланд: 18,4 доллара,

Армения: 19,1 доллара,

Латвия: 19,7 доллара.

На другом конце спектра находятся США с ценой в 72,1 доллара, Канада — 61,7 доллара и Люксембург — 59,1 доллара.