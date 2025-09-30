Где придётся раскошелиться: сколько стоит домашний интернет в крупнейших экономиках мира

Недавнее исследование показало, что Россия занимает второе место среди крупных мировых экономик по стоимости домашнего интернета.
Самый дешёвый интернет в Индии, где месячная плата составляет всего 7,7 доллара. В России интернет обходится в 693 рубля, что эквивалентно примерно 8,7 доллара. Румыния замыкает тройку с ценой в 9,8 доллара. Об этом пишет РИА Новости.
Другие страны с доступным интернетом:
На другом конце спектра находятся США с ценой в 72,1 доллара, Канада — 61,7 доллара и Люксембург — 59,1 доллара.
