Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам

Согласно проекту бюджета РФ на 2026-2028 годы, сумма, выделенная на компенсации гражданам по так называемым "советским" вкладам, составит около 5 миллиардов рублей.
Эти средства будут направлены на выплаты гражданам по вкладам в Сберегательном банке, а также по вкладам в организациях государственного страхования. Также будут выкупаться Государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР. Всё это связано с федеральным законом о восстановлении сбережений граждан, принятом 10 мая 1995 года.
Объём выплат по годам:
Эти средства предусмотрены для погашения государственного внутреннего долга, пишет ТАСС.
