Экономика

Некоторые европейские страны с сожалением вспоминают период доступных цен на российский газ. 

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

Остались только воспоминания

Об этом передает InsideOver. Издание напоминает, что в конце 2021 года стоимость российского газа составляла 273 евро за тысячу кубометров, в то время как американский СПГ обходился в 413,3 евро. Тогда активно продвигался тезис о "газовом шантаже" со стороны России. Евросоюз отреагировал санкциями, направленными на ослабление российской экономики и сокращение доходов от экспорта энергоресурсов. Однако эти меры не привели к улучшению экономической ситуации в Европе.

Принуждение и тарифы США

InsideOver подчеркивает, что российский газ являлся надёжным и выгодным энергоресурсом, который способствовал экономическому развитию Европы на протяжении многих лет. Политика США, принуждающая европейские страны к покупке дорогого американского газа и вводящая торговые пошлины, лишь усугубляет экономические проблемы Евросоюза, который не оказывает сопротивления такому давлению, сообщает АБН24.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
