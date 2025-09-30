Бюджет для молодых семей по-новому: материнский капитал ждёт значительное повышение

Согласно проекту бюджета Социального фонда России на 2026-2028 годы, к 2027 году размер материнского капитала на двоих детей превысит 1 миллион рублей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья с детьми

Единовременная выплата при появлении ребёнка на свет также увеличится и достигнет 29 924 рублей.

Динамика изменения единовременного пособия

В настоящее время единовременное пособие при рождении ребенка составляет 26 941 рубль. Ожидается его планомерное увеличение: в 2026 году после индексации пособие вырастет до 28 773 рублей, в 2027 году достигнет 29 924 рублей, а к 2028 году увеличится до 31 121 рубля.

Повышение материнского капитала

В 2026 году запланирована индексация материнского капитала на 6,8%. Сумма на первого ребенка в 2026 составит 737 тысяч рублей, в 2027 году вырастет до 766 тысяч рублей, а в 2028 году — до 797 тысяч рублей.

Если второй ребёнок родился после 1 января 2020 года (или третий/последующие дети после этой даты при условии отсутствия ранее права на господдержку), размер материнского капитала увеличится до 974 тысяч рублей в 2026 году, до 1 013 000 рублей в 2027 году и достигнет 1 053 000 рублей в 2028 году.