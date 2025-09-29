Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Депозит под замком: почему банки отказывают в выдаче ваших же денег

Экономика

Финансовые организации имеют право отказать клиенту в снятии средств с депозитного счета по различным основаниям, при этом не всегда это является нарушением клиентских прав.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Об этом сообщила Гаянэ Замалеева, специалист финансового сервиса Банки. ру.

Отказ в досрочном снятии

В первую очередь, отказ может быть связан с невозможностью досрочного изъятия средств, если это не предусмотрено условиями договора. Это особенно актуально для безотзывных вкладов, которые предлагают более высокую процентную ставку, но позволяют получить деньги только по истечении срока действия договора. В данном случае, как отмечает аналитик, подача жалоб не принесет желаемого результата.

Другие возможные причины

В некоторых случаях у банка может отсутствовать необходимая сумма наличных средств. В связи с этим рекомендуется заранее уведомлять банк о планируемом снятии крупной суммы.

Кроме того, блокировка средств может быть осуществлена в соответствии с законодательством, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также нельзя исключать вероятность возникновения технических проблем, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
