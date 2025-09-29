Депозит под замком: почему банки отказывают в выдаче ваших же денег

Финансовые организации имеют право отказать клиенту в снятии средств с депозитного счета по различным основаниям, при этом не всегда это является нарушением клиентских прав.
Об этом сообщила Гаянэ Замалеева, специалист финансового сервиса Банки. ру.
В первую очередь, отказ может быть связан с невозможностью досрочного изъятия средств, если это не предусмотрено условиями договора. Это особенно актуально для безотзывных вкладов, которые предлагают более высокую процентную ставку, но позволяют получить деньги только по истечении срока действия договора. В данном случае, как отмечает аналитик, подача жалоб не принесет желаемого результата.
В некоторых случаях у банка может отсутствовать необходимая сумма наличных средств. В связи с этим рекомендуется заранее уведомлять банк о планируемом снятии крупной суммы.
Кроме того, блокировка средств может быть осуществлена в соответствии с законодательством, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также нельзя исключать вероятность возникновения технических проблем, пишет "Прайм".
Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.