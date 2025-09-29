Хит продаж внезапно сломался: Лабубу перестали покупать — что случилось

Согласно информации, предоставленной аналитическим центром "Чек Индекс", средний чек на игрушку Лабубу продемонстрировал резкое снижение в сентябре — упал в десять раз по сравнению с майскими показателями.

Фото: commons.wikimedia.org by Gurumark, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Labubu "Exciting Macaron" Green Grape

Динамика цен

В сентябре средняя стоимость Лабубу составила 671 рубль, что вдвое меньше, чем в июне (1343 рубля), и в десять раз ниже майской цены, зафиксированной на уровне 6572 рубля.

Объём продаж данной игрушки в сентябре уменьшился в три раза по сравнению с июньскими значениями. Стоит отметить, что в начале летнего периода спрос на Лабубу превышал майский уровень в семь раз.

Перенасыщение рынка

Аналитики пришли к выводу о снижении интереса потребителей к Лабубу. Взрывной рост популярности весной и в начале лета привёл к перенасыщению рынка, что, в свою очередь, обусловило последующее падение объёмов реализации, пишут "Ведомости".