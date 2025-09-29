Миллионные инвестиции и новые технологии: Россия наращивает производственные мощности

Власти России активно поддерживают открытие новых и модернизацию действующих производств по всей стране.

Фото: freepik.com

В этом году уже были запущены предприятия в Калужской, Нижегородской, Ростовской областях и на Урале. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая на пленарной сессии "Иннопрома" в Минске, он также напомнил, что президент России Владимир Путин назвал это ключом к созданию квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, что будет способствовать росту доходов российских семей и повышению престижа рабочих и инженерных профессий.

Какие предприятия были запущены?

В Калужской области начала работать крупнейшая в мире линия по производству ДСП-плит.

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию уникальное предприятие по выпуску силикагелей, которые ранее в больших объёмах не производились в стране.

В Ростовской области открыли завод электроники для производства компьютерной периферии.

На Урале выпустили современную модель промышленных роботов для работы с тяжёлыми грузами до 45 килограммов.

Мишустин отметил, что производство манипуляторов стало более доступным, и даже открылся новый цех машиностроительной продукции для обеспечения горно-металлургической отрасли необходимым оборудованием, пишет РИА Новости.