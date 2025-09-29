Миллионные инвестиции и новые технологии: Россия наращивает производственные мощности

Власти России активно поддерживают открытие новых и модернизацию действующих производств по всей стране.
В этом году уже были запущены предприятия в Калужской, Нижегородской, Ростовской областях и на Урале. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Иннопрома" в Минске, он также напомнил, что президент России Владимир Путин назвал это ключом к созданию квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, что будет способствовать росту доходов российских семей и повышению престижа рабочих и инженерных профессий.
Какие предприятия были запущены?
Мишустин отметил, что производство манипуляторов стало более доступным, и даже открылся новый цех машиностроительной продукции для обеспечения горно-металлургической отрасли необходимым оборудованием, пишет РИА Новости.
