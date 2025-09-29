Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Экономика

В прошлом году власти уже проводили предварительную индексацию пенсионных выплат.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

На этот раз принято аналогичное решение. Согласно проекту бюджета на 2026 год, будет обеспечено выполнение всех социальных обязательств в полном объёме, пишет "Царьград".

Индексация страховых пенсий по старости с 1 января

Ранее индексация пенсий, которая происходила 1 февраля, проводилась на основе фактической инфляции, а с 1 апреля — на основе доходов Социального фонда. На этот раз индексация будет проведена досрочно.

Это разовое увеличение произойдёт с 1 января 2026 года. По информации, опубликованной в официальном сообщении, уровень индексации превысит темпы инфляции.

В частности, индексация страховых пенсий составит 7,6%. В результате средняя сумма страховых пенсий по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей и достигнет 27,1 тысячи рублей, как сообщили в ведомстве.

Индексация с 1 февраля определённым категориям

С 1 февраля индексацию, основанную на уровне инфляции, пройдут выплаты Героям России, ветеранам, инвалидам, матерям-героиням, Героям труда. По прогнозам, фактический уровень инфляции на конец 2025 года составит 6,8%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
