Нефть рушит планы: почему индексы падают, а золото внезапно выстреливает вверх

4:06
Экономика

Итоги торгов на Московской бирже снова оказались показательными для всей финансовой системы России. В начале недели рынок акций колебался, и к закрытию основные индексы зафиксировали падение. Индекс Мосбиржи снизился на 1,54% и составил 2 684,09 пункта. Долларовый РТС опустился на 0,65%, остановившись на отметке 1 020,36 пункта. Национальная валюта продемонстрировала ослабление к юаню — курс китайской валюты уменьшился на 5 копеек и составил 11,54 рубля.

Биржа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Биржа

Эксперты связывают динамику с внешними факторами: замедлением мирового спроса на нефть, завершением высокого сезона в США и ожиданием новых решений от ОПЕК+.

"Индекс Мосбиржи на старте недели торговался в разнонаправленном ключе. В целом рынок достиг значительной перепроданности, но при этом наблюдается дефицит драйверов для подъема", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Основные движения на рынке акций

Сектор добычи металлов вновь оказался в центре внимания инвесторов. Акции золотодобывающей компании "Полюс" прибавили 3%. Причиной стали новости о возможных налоговых льготах для отрасли.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Полюс" (+3%)", — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

А что если рынок пойдёт вверх

При восстановлении цен на нефть и появлении позитивных сигналов от мировых регуляторов индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки 2 700 пунктов. Это станет толчком для новых покупок, особенно в металлургическом и банковском секторах. Однако без дополнительных стимулов рост вряд ли будет устойчивым.

Плюсы и минусы вложений в текущих условиях

Плюсы Минусы
Высокая доходность акций отдельных компаний Высокая волатильность и резкие коррекции
Возможность заработать на дивидендах Зависимость от нефтяных котировок
Рост интереса к золоту как защитному активу Риски валютных колебаний

FAQ: что важно знать инвестору прямо сейчас

Как выбрать акции в нестабильный период?
Смотрите на компании с низкими долгами и стабильным денежным потоком — они переживают колебания рынка легче.

Сколько стоит открыть брокерский счёт?
Большинство российских брокеров открывают счёт бесплатно. Основные расходы — комиссия за сделки.

Что выбрать: акции или облигации?
Акции дают больше возможностей для заработка, но риск выше. Облигации надёжнее и лучше подходят для спокойного инвестирования.

С какой суммы можно начать?
Стартовать можно с минимальных вложений — даже от 1000 рублей.

Мифы и правда

  • Миф: фондовый рынок всегда растёт.
    Правда: периоды падения бывают регулярно, важно быть готовым к коррекциям.

  • Миф: инвестировать можно только при больших доходах.
    Правда: начать можно с минимальных сумм, даже от 1000 рублей.

  • Миф: валютные колебания не влияют на акции.
    Правда: курс доллара и юаня напрямую влияет на экспортные компании.

Интересные факты

  1. Золото традиционно растет в цене, когда инвесторы ищут "тихую гавань".

  2. В 2020-х годах доля частных инвесторов на Мосбирже выросла более чем в два раза.

Исторический контекст

  • В 2008 году индекс Мосбиржи (тогда ММВБ) упал почти в два раза за несколько месяцев.

  • В 2020 году на фоне пандемии индекс за считанные недели обвалился на 30%, но затем восстановился.

Сегодняшние колебания в пределах 1-2% кажутся скромными по сравнению с этими кризисами, но они отражают чувствительность российского рынка к внешним вызовам.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
