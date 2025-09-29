Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Евразийский экономический союз постепенно формирует новые подходы к промышленному развитию и цифровизации. На площадке выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске прозвучала идея объединить усилия стран-участниц для интеграции цифровых сервисов, что должно повысить конкурентоспособность товаров и укрепить позиции ЕАЭС на мировом рынке.

Сетевое развитие
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
"Мы выстраиваем общие цифровые платформы для обмена промышленными данными, упрощаем трансграничные процессы, внедряем цифровой мониторинг цепочек поставок", — сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Цифровая интеграция как ключ к росту

Развитие единого цифрового контура способно ускорить кооперацию и дать ощутимый эффект в логистике и экспорте. Синхронизация цифровых сервисов позволяет оперативнее отслеживать движение товаров, снижать издержки и открывать новые каналы поставок. Для ЕАЭС это особенно актуально: общая территория и объединённые рынки требуют удобных и быстрых инструментов для бизнеса.

Финансирование совместных проектов

По мнению Бектенова, наиболее эффективно работают кооперационные схемы, когда в проекте участвуют не менее трёх государств. Так, примером стала сборка кабин комбайнов, организованная в Казахстане совместно с Россией и Белоруссией. Такой подход консолидирует ресурсы, повышает качество продукции и укрепляет доверие между странами

А что если…

А если страны союза не смогут договориться о единой цифровой политике? В этом случае бизнес продолжит сталкиваться с барьерами, а конкурентоспособность товаров снизится. Однако опыт совместных промышленных проектов показывает, что у стран есть реальный интерес объединяться ради выгоды.

Мифы и правда

  • Миф: цифровизация нужна только IT-компаниям.

  • Правда: от цифровых сервисов выигрывают все отрасли — от агробизнеса до транспорта.

  • Миф: интеграция ограничивает свободу стран.

  • Правда: каждая страна сохраняет суверенитет, но получает доступ к новым рынкам.

  • Миф: такие проекты слишком затратны.

  • Правда: кооперация снижает расходы за счёт совместного финансирования.

Интересные факты

  1. Цифровой мониторинг поставок помогает отследить движение товара в реальном времени.

  2. Сельхозтехника остаётся одним из флагманских направлений кооперации в ЕАЭС.

Исторический контекст

  • 2015 год — официальное создание ЕАЭС.

  • 2018 год — активное обсуждение цифровой повестки.

  • 2020 год — запуск первых проектов по цифровому обмену данными.

  • 2025 год — развитие совместных промышленных инициатив и расширение "Иннопрома".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
