Поставки нефти из России не снижаются? Всё ещё третья часть индийского импорта

Индийский импорт нефти по-прежнему на треть обеспечивается поставками из России.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Об этом сообщил советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин во время брифинга для прессы.

По словам Бабушкина, тенденции к уменьшению закупок российской нефти не наблюдается.

Дипломат подчеркнул, что данные о поставках нефти в Индию за первые шесть месяцев 2025 года доступны для ознакомления, пишет ТАСС.

Ранее в ответ на приобретение Индией российской нефти и нефтепродуктов США ввели дополнительные пошлины в размере 25% 6 августа. В конце августа американские пошлины на импорт из Индии выросли до 50%. МИД Индии выразил протест, назвав такие меры неоправданными.