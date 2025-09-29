Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поставки нефти из России не снижаются? Всё ещё третья часть индийского импорта

Экономика

Индийский импорт нефти по-прежнему на треть обеспечивается поставками из России.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Об этом сообщил советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин во время брифинга для прессы.

По словам Бабушкина, тенденции к уменьшению закупок российской нефти не наблюдается.

Дипломат подчеркнул, что данные о поставках нефти в Индию за первые шесть месяцев 2025 года доступны для ознакомления, пишет ТАСС.

Ранее в ответ на приобретение Индией российской нефти и нефтепродуктов США ввели дополнительные пошлины в размере 25% 6 августа. В конце августа американские пошлины на импорт из Индии выросли до 50%. МИД Индии выразил протест, назвав такие меры неоправданными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
