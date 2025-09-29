Не просите, а показывайте: как сотруднику добиться заслуженной зарплаты

Основанием для продуктивных переговоров о заработной плате должны быть не личные амбиции, а реальные показатели влияния сотрудника на финансовые итоги предприятия.

Анастасия Курникова, специалист по управлению персоналом из PR Partner, в интервью "Вести Подмосковья" рассказала, как действовать работнику в подобных ситуациях.

Фиксация достижений в цифрах

Курникова рекомендует заранее собирать информацию о своих значимых результатах: успешно выполненные задачи, запущенные новшества, перевыполненные показатели, положительные отклики от заказчиков и сотрудников.

Важно объяснить, как ваши действия принесли пользу компании, например, повысили результативность, увеличили доход или укрепили имидж. Вместо общих фраз, например, "я отлично справился с заданием", лучше сказать "внедрение проекта, который я курировал, позволило сократить расходы на 15% и ускорить выполнение на две недели".

Время и аргументы для обсуждения

По словам HR-менеджера, не лишним будет изучить информацию об оплате труда специалистов конкретного профиля и уровня в данной местности.

Самое благоприятное время для обсуждения повышения — окончание важного проекта, ежегодная аттестация, рассмотрение новых обязанностей. Необходимо лаконично представить свои достижения, подкрепив их цифрами, и предложить повысить уровень оплаты, опираясь на ситуацию на рынке и ваш возросший вклад.

Важно быть готовым к диалогу и выслушать доводы руководства. Если увеличение зарплаты в данный момент невозможно, можно рассмотреть другие варианты: бонус по итогам следующего периода, улучшение социального пакета, разработка детального плана развития с возможностью пересмотра оплаты через несколько месяцев.