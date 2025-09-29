Вас добавили в новый рабочий чат? Не спешите отвечать: раскрыт обман

К появлению нового рабочего чата в мессенджерах нужно отнестись с осторожностью.
Такие неожиданно возникающие диалоговые окна должны насторожить, заявил в беседе с MosTimes директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.
Охотники за личными данными всё чаще появляются в рабочих, а точнее, в псевдорабочих чатах. Дворянский объясняет, по каким признакам можно распознать мошенников, действующих от "имени работодателя".
"Чат только-только появляется, тебя туда добавляют. Как правило, в этом чате присутствует только руководитель, большая часть коллег в нем отсутствует. Потом срочно призыв к действию — ответьте на звонок, откройте документ, срочно ответить на какое-то письмо, отправить требуемые данные на какой-то адрес. Как правило, это происходит не всегда в рабочее время. Это тоже может насторожить", — объясняет специалист.
Следование инструкциям в подобных чатах связано с риском потери личных данных.
"Из "рабочего" чата человека могут попросить назвать четырехзначный номер, а это доступ от Госуслуг", — напоминает о последствиях Дворянский.
Чтобы не попасть в сети мошенников, эксперт советует проверять вызывающую подозрение информацию.
