Вас добавили в новый рабочий чат? Не спешите отвечать: раскрыт обман

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

К появлению нового рабочего чата в мессенджерах нужно отнестись с осторожностью.

Фото: unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

Такие неожиданно возникающие диалоговые окна должны насторожить, заявил в беседе с MosTimes директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.

Охотники за личными данными всё чаще появляются в рабочих, а точнее, в псевдорабочих чатах. Дворянский объясняет, по каким признакам можно распознать мошенников, действующих от "имени работодателя".

"Чат только-только появляется, тебя туда добавляют. Как правило, в этом чате присутствует только руководитель, большая часть коллег в нем отсутствует. Потом срочно призыв к действию — ответьте на звонок, откройте документ, срочно ответить на какое-то письмо, отправить требуемые данные на какой-то адрес. Как правило, это происходит не всегда в рабочее время. Это тоже может насторожить", — объясняет специалист.

Следование инструкциям в подобных чатах связано с риском потери личных данных.

"Из "рабочего" чата человека могут попросить назвать четырехзначный номер, а это доступ от Госуслуг", — напоминает о последствиях Дворянский.

Чтобы не попасть в сети мошенников, эксперт советует проверять вызывающую подозрение информацию.