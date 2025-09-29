Единственный в своём роде: как завод на Камчатке превращает икринки чавычи в будущих рыб

Северо-Восточный филиал Главрыбвода осуществляет искусственное разведение чавычи. Данная деятельность реализуется на Малкинском лососевом рыбоводном заводе в соответствии с государственным заказом.
На начальном этапе эксперты осуществили закладку оплодотворённой икры чавычи для инкубационного периода. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, этот процесс продлится не менее трёх месяцев, и в течение этого времени крайне важно строго контролировать температурный режим, уровень кислорода и освещённость.
Сотрудники Малкинского лососевого рыбоводного завода будут обеспечивать поддержание требуемых параметров. В пресс-службе подчеркнули, что это единственный рыбоводный завод, специализирующийся на искусственном воспроизводстве чавычи.
