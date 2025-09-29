Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы
Машина мечты может обернуться головной болью: как не угробить авто сразу после покупки
Магнит для бабочек и колибри: хитрый приём оживит осенний участок
Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю
Египет перезапускает туризм: древние пирамиды теперь встретят вас по расписанию экспресса
Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога

Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе

1:14
Экономика

Предпринимателей ожидает серьёзная трансформация налогового законодательства.

Мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина

 Аналитики пытаются оценить, как эти изменения скажутся на малом бизнесе. Планируемые нововведения вступят в силу в 2026 году и коснутся большого числа предпринимателей, пишет Петербург2.

Инициативы для малого бизнеса

Комплексный пакет налоговых инициатив, разработанный Министерством финансов, подразумевает не просто отдельные поправки, а фундаментальную перестройку системы налогообложения для малого бизнеса. Ключевые моменты включают в себя увеличение ставки НДС до 22% и снижение порога для обязательной уплаты налога для упрощённой системы налогообложения до 10 млн рублей. Также планируется отмена льгот по страховым взносам, ранее введённых в качестве антикризисной меры.

Новые правила болезненны

Предприниматели подтверждают: рост налоговой нагрузки и необходимость пересмотра цен могут привести к потере клиентов и сокращению бизнеса. Новые правила наиболее болезненны для тех, кто работает в сегменте с низкой маржой и высокой конкуренцией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.