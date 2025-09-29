Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе

Предпринимателей ожидает серьёзная трансформация налогового законодательства.
Аналитики пытаются оценить, как эти изменения скажутся на малом бизнесе. Планируемые нововведения вступят в силу в 2026 году и коснутся большого числа предпринимателей, пишет Петербург2.
Комплексный пакет налоговых инициатив, разработанный Министерством финансов, подразумевает не просто отдельные поправки, а фундаментальную перестройку системы налогообложения для малого бизнеса. Ключевые моменты включают в себя увеличение ставки НДС до 22% и снижение порога для обязательной уплаты налога для упрощённой системы налогообложения до 10 млн рублей. Также планируется отмена льгот по страховым взносам, ранее введённых в качестве антикризисной меры.
Предприниматели подтверждают: рост налоговой нагрузки и необходимость пересмотра цен могут привести к потере клиентов и сокращению бизнеса. Новые правила наиболее болезненны для тех, кто работает в сегменте с низкой маржой и высокой конкуренцией.
