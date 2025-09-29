Золотые короны слетели: Cartier и Pandora потеряли в России свои громкие имена

Ювелирные компании Cartier и Pandora более не обладают исключительными правами на свои торговые марки на территории Российской Федерации.
Сроки их действия в Роспатенте истекли, а процедура перерегистрации брендов не была завершена до конца летнего периода 2025 года. Об этом пишет издание "Постньюс".
Бренды Cartier и Pandora занимали существенную долю рынка ювелирных изделий и разнообразных аксессуаров. В настоящий момент их наименования открыты для новых регистраций и потенциального использования иными компаниями.
Ранее издательским домом Cond Nast была подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака Vogue.
